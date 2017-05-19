ВОЗ сообщила о 242 жертвах вспышки холеры в Йемене

Число жертв вспышки холеры в 18 провинциях Йемена составляет 242 человека, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

Ранее миссия Детского фонда ООН (UNICEF) сообщила о 209 погибших от холеры в Йемене, отметив "тревожный рост" смертей, связанных с заболеванием.

"Беспрецедентный рост случаев заражения холерой в Йемене. Сообщается о более чем 23,4 тысячи возможных случаев заражения, также поступила информация о 242 жертвах в 18 провинциях страны", — говорится в сообщении организации в микроблоге Twitter.

Министерство здравоохранения Йемена ранее призывало гуманитарные организации оказать помощь для борьбы с эпидемией, чтобы избежать "беспрецедентной катастрофы", отмечало агентство Рейтер. Как сообщало йеменское агентство Saba, система здравоохранения в стране сильно пострадала из-за конфликта, продолжающегося в Йемене несколько лет, и не может справиться с проблемой.

Власти Йемена впервые сообщили о вспышке заболевания в октябре 2016 года. По данным ВОЗ, в районах, где высок риск заражения, проживают около 7,6 миллиона человек.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.