Министр Франции подтвердила присутствие спецподразделений страны в Сирии

26 мая 2017 14:24 (UTC+04:00)

Новый министр вооруженных сил Франции Сильви Гулар подтвердила присутствие французских специальных сил на территории Сирии для проведения точечных операций по борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС.

"У нас есть специальные силы, которые выполняют точечные операции", - сказала она в эфире радиостанции Europe1. Вместе с тем она подчеркнула, что у Франции нет планов направлять в Сирию крупный военный контингент для выполнения наземных операций.

"Франция полностью выполняет свою роль в коалиции. Там находятся наши самолеты", - сказала Гулар. Она подчеркнула, что в Министерстве вооруженных сил республики видят задачу в том, чтобы активизировать имеющиеся силы.

О нахождении французских спецподразделений в Сирии сообщили военные источники еще в июне прошлого года, однако заявление Гулар стало первым официальным подтверждением этого.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

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