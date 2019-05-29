Андрей Канчельскис - Мхитаряну: Если уж испугался, то признайся, что ты трус

29 мая 2019 10:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уверен, что в Баку будет хороший футбол. Если же говорить о шансах команд, то на данный момент, мне кажется, они предпочтительнее у «Челси». Потому что у них состав сбалансированный во всех линиях. Думаю, они победят. Но финал есть финал.

Как передает Trend, об этом в интервью Rusfootball.info сказал бывший полузащитник английских «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис, поделившийся ожиданиями от финала Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» и финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль», а также мнением об отказе армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна лететь на решающий матч в Баку по политическим мотивам.

"Я этого не понимаю. Ты кого боишься? Какие политические отношения? Ты играешь в футбол - поезжай и играй. Что за бред! Смешно просто. Клоунада какая-то! Футбол футболом, а политика политикой. Езжай и играй, покажи, что никого не боишься. Что вообще тебе там сделают? Как бы ни складывались отношения между Азербайджаном и Арменией, ты должен ехать и играть. В конце концов, тебя никто пальцем здесь не тронет! Ну, может, свистели бы, кричали... На Марадону тоже свистели за то, что он забил гол рукой в ворота сборной Англии. Марадона ведь живой! Если же Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы... Если человек хочет, он сделает все от него зависящее, а если уж испугался, то признайся, что ты трус. Я бы на месте руководства оштрафовал Мхитаряна за невыполнение профессиональных обязанностей. Если проиграют Лигу Европы, то виноват Мхитарян. Потому что не поехал и не помог команде", - сказал Андрей Канчельскис.

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