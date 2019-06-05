Для Азербайджана важно развитие всестороннего сотрудничества с Беларусью - Гандилов

Для Азербайджана важно развитие всестороннего сотрудничества с Беларусью. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов 4 июня во время торжественного мероприятия по случаю национального праздника этой страны, Дня Республики, и 100-летия органов дипломатической службы, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Belta.by

Глава азербайджанской дипломатической миссии считает важными контакты с Беларусью по всем направлениям - политическому, экономическому, научному, культурному и образовательному. Он также рассказал об истории празднования Азербайджаном Дня Республики. 28 мая 1918 года азербайджанский народ провозгласил свою независимость, хотя государство тогда просуществовало всего два года, но оно смогло заложить основу огромных преобразований на перспективу. В 1991 году азербайджанский народ восстановил свой суверенитет и стал равноправным членом международного сообщества. За этот период страна смогла достичь огромных результатов в своем развитии.

Вице-премьер Беларуси Владимир Дворник в свою очередь отметил качественную динамику белорусско-азербайджанских отношений и остановился на приоритетах сотрудничества с Азербайджаном в экономике и инвестициях. Обе страны связывает проверенная временем многолетняя дружба, а также эффективное взаимодействие на международной арене. Кроме того, вице-премьер коснулся темы предстоящего визита Президента Азербайджана в Беларусь для участия в церемонии открытия II Европейских игр.

Владимир Дворник в целом назвал хорошими перспективы развития контактов между Беларусью и Азербайджаном по всем направлениям.

Торжественное мероприятие сопровождалось знакомством с азербайджанским искусством. Исполнялись национальные песни и музыка. Вниманию гостей были также представлены три картины, созданные в Беларуси супругой посла Азербайджана Наили Гандиловой. Произведения посвящены Беларуси и отображают национальные белорусские особенности. Разноплановое творчество Наили Гандиловой хорошо известно в нашей стране, в минувшем году проходила ее персональная выставка в Национальном художественном музее.

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