Несколько видов растений в Шуше будут занесены в «Красную книгу» Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Шуше есть несколько видов растений, которые будут занесены в «Красную книгу» Азербайджана.

Об этом сказала журналистам вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ирада Гусейнова, передает в понедельник Trend.

По его словам, в связи с выпуском нового издания «Красной книги» Азербайджана сформирована редакционная коллегия. Подготовлена также ​​рабочая программа для новой редакции.

«Основная цель программы – уточнить список редких и исчезающих видов растений, грибов и животных, обеспечить пересмотр списков. Будет проделана работа по исключению из книги видов, которые уже не нуждаются в охране, и занесению новых видов, определению их популяции, уточнению данных GPS и изучению воздействия окружающей среды», – подчеркнула Ирада Гусейнова.

Вице-президент НАНА сообщила, что уже готовы предварительные списки, согласно которым в третье издание «Красной книги» Азербайджана предусматривается внести свыше 600 видов растений. Кроме того, в новом издании увеличится число видов грибов.

«Сведений о количестве находящихся под угрозой исчезновения растений, грибов и животных на освобожденных территориях за 30 лет практически не было. На этих землях мы начнем мониторинг тех видов, которые будут включены в новое издание книги. На некоторых маршрутах в Зангилане уже проведен предварительный радиоэкологический мониторинг», – добавила Ирада Гусейнова.

Отметим, что третье издание «Красной книги» планируется представить главе государства в 2023 году.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)