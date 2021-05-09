Гейдар Алиев – великий стратег современности, создавший государство, у которого прекрасное будущее

БАКУ /Trend/ - История экономического развития нашего народа уходит своими корнями в седую древность, и XX век по достоинству занимает в ней особое место. В прошлом столетии в экономике Азербайджана, как и всего мира, произошли революционные изменения, как правило, сопряженные с серьезными испытаниями, но, преодолевая все препоны и трудности, наш народ продолжал жить и созидать. Масштабы этих перемен, их отдельные этапы и особенности необходимо объективно оценивать как в контексте общемирового развития, так и с точки зрения прошлого и будущего нашей страны.

Азербайджанская экономика в минувшем веке существовала и развивалась в рамках нескольких экономических систем, 71 год ее истории (1920–1991) пришелся на советский период. Бесспорно, эпохой возрождения по праву нужно назвать годы, когда республикой руководил Гейдар Алиев.

Избранный в 1969 году первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, Гейдар Алиев выступил на первом же Пленуме Центрального комитета с исторической речью, в которой дал системный анализ положения в промышленности и сельском хозяйстве, отметил рост тенденции к отставанию в некоторых отраслях, как и в целом в социально-экономической жизни, ослабление позиций республики в общесоюзном масштабе. В частности, он с сожалением резюмировал, что по важнейшему показателю экономического развития – росту национального дохода – Азербайджан занимает последнее место в Союзе и что национальный доход на душу населения у нас составляет всего лишь 60% от общесоюзного, а темпы его роста ниже в три раза. Исправить или хотя бы смягчить существующее положение было делом далеко не простым, потому что при плановой системе хозяйствования, существовавшей в СССР, действовал единый механизм, общие для всех республик принципы управления экономикой и распределения ресурсов.

Несмотря на все эти ограничения, Гейдар Алиев смог выйти за рамки установленных в то время «правил игры» и, проявив довольно рискованную инициативу, отдал предпочтение созданию механизма обеспечения сбалансированной стратегии и тактики мобилизации внутренних ресурсов. На первый план Гейдар Алиев выдвинул улучшение организаторской работы, повышение у руководящих кадров чувства ответственности, привлечение к делу профессиональных специалистов, укрепление сотрудничества с союзными органами. От правительства, Госплана, Минфина было потребовано повысить внимание к росту национального дохода.

Весь трудолюбивый азербайджанский народ включился в борьбу за ликвидацию возникшего прорыва, решение накопившихся проблем. И, надо сказать, с первых же шагов эти решительные меры, требовавшие немалых материальных вложений, а также развернувшаяся борьба за очищение нравственно-психологической атмосферы в обществе начали приносить обнадеживающие результаты. Если в 1960–1965 годы показатель среднегодового темпа роста национального дохода на душу населения составлял всего 1,2%, то в 1970–1980 годы эта цифра равнялась уже 5,9%. Усиливались позитивные тенденции в промышленности, строительстве и других отраслях, республика постепенно укрепляла свои позиции в общесоюзном масштабе.

Гейдар Алиев хорошо сознавал, что успешное решение проблем национального дохода, экономического роста увеличит возможности республики, даст возможность ее руководству поднимать перед союзным правительством более серьезные вопросы, связанные с судьбой нашего народа, и добиваться их осуществления.

Здесь уместно привести один факт. На Пленуме ЦК в феврале 1980 года Гейдар Алиев, опираясь на конкретные факты, говорил об успехах, достигнутых азербайджанской экономикой, о повышении роли республики в экономическом потенциале СССР, привлек внимание к вопросу расширения прав республики в использовании национального дохода. Суть этого исторического выступления нашего руководителя заключалась в том, что Азербайджан – республика, имеющая большой потенциал и существующая без союзных дотаций, ежегодно значительную часть средств переводила в общесоюзный фонд. Это означало, что голословное утверждение Госплана СССР, Министерства финансов и других союзных органов о том, что «Азербайджан живет на дотации», не имело под собой никаких оснований. Гейдар Алиев потребовал от членов республиканского правительства, чтобы эта позиция превалировала при деловых переговорах с союзным правительством и министерствами.

Интересно, что в период подъема народного движения в конце 80-х годов некоторые дилетанты-«демократы» пытались приписать заявление «Азербайджан – бездотационная республика» себе. Но историю нельзя сфальсифицировать. Эту мысль еще в советские времена, когда коммунистическая идеология была все еще сильна, с самой высокой трибуны высказал именно Гейдар Алиев. И это еще раз доказывает, что в тот период, когда республикой руководил Гейдар Алиев, был заложен мощный фундамент нашей будущей экономической независимости.

Отметим, что в конце 80-х годов, когда разрабатывалась концепция экономической независимости нашей республики, за основу была взята именно эта фундаментальная экономическая база. Не будь научно-технического потенциала, созданного в 70-80-е годы, сегодня суверенный Азербайджан мог бы столкнуться со множеством трудностей и проблем.

В стратегии развития Азербайджана, разработанной Гейдаром Алиевым, особое место занимали проблемы промышленности, совершенствования ее структуры, повышения эффективности, потому что без их успешного решения невозможно было добиться динамичного развития республики. Реальное же положение дел не выдерживало никакой критики. Односторонность развития, ограниченность капитальных вложений, слабое использование новой техники и технологий, физическое и моральное старение основных фондов просто не позволяли говорить о сколько-нибудь динамичном и эффективном развитии промышленности. Конечно, существовал и самый главный фактор, затруднявший решение этих проблем: 90% промышленных предприятий, расположенных на территории республики, находилось в подчинении центра. Гейдар Алиев вел довольно интенсивную работу с союзным правительством и министерствами по развитию новых отраслей. Иногда этот процесс, как говорится, затягивался в тугой узел. Ведь экономика Азербайджана была составной частью государственной централизованной плановой административно-командной системы, в которой преимущество отдавалось общесоюзным интересам, то есть все оценивалось с точки зрения единого народно-хозяйственного комплекса.

Однако несмотря на все эти сложности, Гейдар Алиев умело использовал и ныне признаваемые во всем мире преимущества жесткой плановой системы для развития республики, на благо нашего народа. Совместно с союзными министерствами он добивался решения проблем производства, его обеспечения материальными и финансовыми ресурсами. Год от года во многих союзных министерствах росло доверие к руководству Азербайджана, его энергичной созидательной деятельности.

По заданию руководства республики в тесном контакте с союзными научными организациями, министерствами работал и Госплан Азербайджана, анализируя проблемы создания новых отраслей экономики и производя сравнительные расчеты. Вскоре была определена окончательная позиция республиканского руководства в отношении стратегических направлений развития промышленности, главное внимание уделялось активному развитию отраслей, определяющих научно-технический прогресс, созданию в республике мощной сырьевой базы. Для реализации этого стратегического направления Гейдар Алиев в результате титанических усилий добился принятия руководством СССР специального решения по преодолению множества серьезных препятствий и обеспечению сбалансированности структуры азербайджанской экономики.

Реализация этой программы, сыгравшей этапную роль в истории развития нашей экономики, обеспечила коренные изменения в индустрии. Были построены и вступили в эксплуатацию промышленные предприятия нового типа, другие современные производственные объекты, созданы десятки тысяч новых рабочих мест, значительно повысился культурно-технический уровень производства, вырос уровень жизни народа.

Хотелось бы напомнить несколько фактов. В 1976–1980 годы по росту промышленного производства наша республика вышла на первое место в Союзе. В общем количестве промышленного производства 16,3% приходилось на долю машиностроения и металлургии. В то время, как в 1965 году этот показатель составлял всего 10%. В 1970–1980 годы объем производства в основных отраслях, определяющих технический прогресс, по сравнению с предыдущим десятилетием возрос в 2,4 раза. Словом, семидесятые годы вошли в нашу историю в полном смысле этого слова как период возрождения азербайджанской промышленности.

Целостность, масштабность и обоснованность стратегии развития, разработанной Гейдаром Алиевым, заключалась и в том, что эта линия осуществлялась параллельно с решением такой важной проблемы, как повышение эффективности производства. Конечно, были и здесь свои сложности. И прежде всего потому, что социалистическое общество в отличие от стран, построивших свободную рыночную экономику, долгое время не уделяло внимания эффективному использованию ресурсов. Причины заключались в закрытости экономики, отсутствии системы стимулирования эффективности производства и др. Поэтому СССР значительно отставал от развитых стран по уровню производительности труда, использованию основных фондов и показателям качества.

В Азербайджане эта проблема осложнялась еще и тем, что в нефтедобыче, где была сконцентрирована большая часть основных производственных фондов, практически не наблюдалось роста. Возникла странная ситуация. На каждого работника, занятого в народном хозяйстве, приходилась довольно высокая доля основных фондов, но решающая ее часть падала на нефтяную промышленность. А по оснащенности труда и фондами во многих отраслях мы по сравнению с другими республиками были далеко позади. Гейдар Алиев провел системную работу по укреплению позиций республики в динамике показателей эффективности, поиску новых возможностей развития. Он поставил задачу осуществить дополнительные, научно обоснованные технико-организационные мероприятия, разработать целевые программы по повышению производительности труда, фондоотдачи, качества продукции.

Приведем один факт. В 1960–1970 годы республика занимала 14-е место в Союзе по уровню производительности труда в промышленности. В конце 1980 года Азербайджан вышел по этому важнейшему показателю на первое место. Это была действительно историческая победа нашего народа. Ведь именно уровнем производительности труда в первую очередь определяется развитие любой страны.

В 70-е годы среднегодовые показатели объема продукции в промышленном производстве Азербайджана были гораздо выше, чем во многих других союзных республиках и в целом по стране. В Союзе было немало скептиков, которые с сомнением относились к этим цифрам, связывая такую разницу с недостатками показателя валовой продукции. Мы провели дополнительные расчеты, уточнения, использовали достижения мировой статистики и еще раз доказали, что производительность труда азербайджанского рабочего в тот период и в самом деле была очень высокой. Даже в начале 90-х годов, когда в республике, да и во всем Союзе, экономическая жизнь по сравнению с 70-ми годами значительно ослабла, по расчетам международных экспертов, только в странах Балтии уровень промышленной продукции на одного работника был выше, чем в Азербайджане. Динамичное и стабильное повышение производительности труда в 70-е годы ХХ века превратилось в полном смысле слова в очень серьезный фактор взлета экономики республики.

Гейдар Алиев с большой гордостью отмечал, что борьба за высокую эффективность труда – одна из золотых страниц в истории нашего трудолюбивого народа. И сегодня руководители, менеджеры иностранных компаний, сотрудничающих с Азербайджаном, выражают восхищение умением работать, мастерством и профессионализмом отечественных специалистов и рабочих, высоко оценивают их отношение к труду.

Еще одна историческая заслуга Гейдара Алиева перед своей страной и народом заключалась в том, что он разработал стратегию притока инвестиций в Азербайджан и добился ее успешной реализации. Известно, что, как в начале ХХ века, так и в советский период, преимущественный объем капитальных вложений в Азербайджане направлялся в нефтяную промышленность. Эта ставшая традиционной политика замедляла развитие других отраслей и всей экономики в целом. Гейдар Алиев хорошо понимал, насколько сложно создать перелом в этой практике. Потому что распределение капитальных вложений, инвестиционная политика в таком громадном государстве, как СССР, являлись одной из составных частей общесоюзной экономики и формировались в Центре, который никому не уступал своей прерогативы. Был и еще один серьезный фактор, осложнявший решение проблемы. В восьмой пятилетке средства, выделенные на ввод в эксплуатацию основных фондов, оказались не использованы на 25%. В республике намечалась тенденция роста незавершенного строительства. Однако за довольно короткий срок и здесь удалось добиться сдвига: Гейдар Алиев решительно поставил перед союзным правительством носящие стратегический характер предложения об увеличении инвестиций в Азербайджан и добился принятия соответствующего решения. В числе предложений – строительство завода глубоководных оснований, который и сейчас успешно участвует в реализации нефтяной стратегии независимого Азербайджана. В 1971–1975 годы в экономику республики было вложено на 30% больше инвестиций, чем в предыдущее пятилетие. В этот период были сданы в эксплуатацию 64 крупных промышленных предприятия, взяты под особый контроль направление средств, рабочей силы и материальных ресурсов на пусковые объекты, сокращение сроков строительства, совершенствование структуры строительных предприятий.

В 1976 году Пленум Компартии Азербайджана обсудил проблемы дальнейшего улучшения капитального строительства. Я входил в рабочую группу, которая готовила материалы к пленуму. Мы провели расчеты по всем направлениям, отраслям и регионам. Пленум поставил перед союзными министерствами вопрос о проблемах реконструкции производства на подчиненных им предприятиях, находящихся в Баку, улучшения материально-технического обеспечения, – словом, определил генеральные направления развития строительного комплекса, крайне необходимого для укрепления материально-технической базы азербайджанской экономики. В результате принятых масштабных мер положение в капитальном строительстве значительно улучшилось.

За эти годы объем сданных в эксплуатацию основных фондов по сравнению с восьмой пятилеткой увеличился в 1,7 раза, значительно улучшились показатели эффективности использования капитальных средств. Весьма показателен такой факт: в 1960–1970 годы рост национального дохода на один процент сопровождался ростом капитальных вложений на 1,3%, а в 1976–1980 годы этот показатель составил уже 0,8%, в то время как в целом по Союзу на один процент прироста национального дохода неизмеримо возрастал объем капвложений. Основываясь на этих данных, Гейдар Алиев еще уверенней и решительней ставил перед союзным руководством вопросы выделения для республики дополнительных средств и, как правило, добивался этого.

За годы девятой пятилетки было сдано в эксплуатацию 93 крупных промышленных предприятия, что расширяло возможности динамичного развития республиканской экономики, позволило укрепить ее строительный комплекс, ускорить технический прогресс, создать хорошую основу для совершенствования структуры индустрии. Таким образом, в 70-е годы в Азербайджане была заложена мощная материально-техническая база его будущего развития. Накопленный в эти годы строительным комплексом опыт и школа профессиональных кадров с успехом служат и нынешнему возрождению экономики республики.

Одной из величайших заслуг Гейдара Алиева стали преобразования на селе, подлинное пробуждение азербайджанской деревни. В шестидесятые годы в сельской местности проживала половина населения Азербайджана, большинство которого было связано с землей. Но положение там вызывало законное беспокойство. Производство росло слабо, народ жил плохо. Как мудрый вождь Гейдар Алиев, руководствуясь заветом древнего Деде Горгуда: «Земля – это достояние, ее надо беречь и обрабатывать», выдвинул перед союзным руководством комплекс первоочередных мер, направленных на повышение занятости сельского населения, роста благосостояния крестьян, в целом вопрос коренного преобразования аграрного сектора. Отметим, что реализация этой масштабной программы позволила уже в 1971–1975 годы по сравнению с предыдущим пятилетием увеличить производство продукции на 34%, а в ряде важных отраслей заложить прочный фундамент для получения высоких показателей. В 1976–1980 годы Азербайджан вышел на первое место в СССР по общему приросту сельскохозяйственной продукции. Увеличилась государственная поддержка отрасли, стремительно росли капитальные вложения в мелиорацию, строительство объектов водного хозяйства, электрификацию, закладку садов и виноградников, приобретение сельхозтехники. Все эти меры способствовали интенсификации сельского хозяйства, повсюду на нашей земле развернулась большая созидательная работа. В азербайджанском селе в полном смысле слова закипела социально-экономическая жизнь. За всем этим стояла напряженная и слаженная работа десятков, сотен тысяч сельских тружеников, умеющих любить и ценить землю- кормилицу.

Цифры, характеризующие динамику развития республики той поры, поистине поразительны. В бывшем Советском Союзе существовала практика проводить между республиками соревнование и по итогам года определять победителей. С большой гордостью мы отмечаем, что во все годы, когда республикой руководил Гейдар Алиев, Азербайджан неизменно выходил победителем этого соревнования, что значительно повышало престиж республики. Поверьте, это было очень непросто в условиях острой конкуренции. К тому же в союзном руководстве находились и те, кому совсем не по душе были достижения Азербайджана, и эта недоброжелательность усилилась после того, как Гейдар Алиев был переведен в Москву на высокую должность. Поэтому в республику засылалось множество комиссий, в том числе и по линии ЦК КПСС. Все они имели одну цель: любой ценой принизить достижения в социально-экономическом развитии Азербайджана в 70-е годы.

Помнится, в середине 1984 года к нам прибыла большая комиссия, возглавляемая первым заместителем заведующего организационным отделом ЦК КПСС Л.Никифоровым. С первых же часов явно ощущалось, что проверяющие с большим предубеждением интересовались развитием всех отраслей народного хозяйства, безосновательно стараясь принизить огромные достижения периода, о котором говорилось выше. По заданию бюро ЦК Компартии Азербайджана мне, работавшему в то время заведующим экономическим отделом ЦК, было поручено подготовить справку о социально-экономическом развитии республики, и на заседании Бюро я выступил с докладом, подкрепленным множеством таблиц и результатами исследований, характеризующими социально-экономическое развитие республики в 70-е годы. Убедительные факты произвели на комиссию столь ошеломляющее впечатление, что они не смогли вписать в заранее подготовленную итоговую справку ни одного сколько-нибудь серьезного замечания... И позже приезжали комиссии, но ни одна из них не смогла опровергнуть того факта, что период руководства Гейдара Алиева для Азербайджана был поистине периодом расцвета.

Резюмируя вышесказанное, надо особо подчеркнуть, что фундаментальные итоги советского периода, когда Азербайджаном руководил Гейдар Алиев, таковы: 1969–1985 годы вошли в нашу историю как время динамичного качественного развития, что сыграло решающую роль в формировании и развитии экономической базы независимого Азербайджана. Кстати, приведем одно сравнение. Согласно методологии международных сравнительных программ ООН, Азербайджан тогда по объему внутреннего валового продукта на душу населения занимал 112-е место среди 220 стран. Это был очень высокий показатель для советской республики, причем намного выше, чем во многих государствах Востока. Это – тоже наша история. История созидания азербайджанского народа.

Мировая практика показывает, что за независимость почти во всех случаях приходится платить страданиями, жертвами и мучениями, и не все страны, добившиеся независимости, с успехом выходят из этих испытаний. Обретение Азербайджаном 18 октября 1991 года государственной независимости – историческое достижение. Но жизнь показала, что гораздо труднее защищать и укреплять суверенитет, чем обрести его. Когда в мае-июне 1993 года в стране до крайней степени обострился правительственный кризис, Азербайджан оказался на грани гражданской войны и перед угрозой утраты национальной независимости, наш народ решительно потребовал ухода правительства дилетантов, снова доверив свою судьбу Гейдару Алиеву. Вернувшись в большую политику, Гейдар Алиев провел титаническую работу для спасения страны от неминуемой трагедии. Это было время, когда экономику поразил застой, мощный производственный потенциал разрушался, изо дня в день обострялись как внешние угрозы, так и внутриполитическая ситуация. Словом, Азербайджан был на грани утраты своей независимости. Избранный главой государства Гейдар Алиев осуществил ряд продуманных и обоснованных мер по выводу страны из тяжелого кризиса, выдвинув на первый план необходимость установления сотрудничества с развитыми странами. Как руководитель, имеющий богатый государственный опыт, он принял во внимание протекающие в мире тенденции и исторические экономические особенности Азербайджана, определив стратегию развития, соответствующую геополитическим условиям, нашему менталитету и национальным интересам. В соответствии с этой стратегией процессы государственного строительства, формирования демократического общества, создания законодательной базы для внедрения новой экономической системы были приведены в соответствие с международными правовыми нормами, принципами международного сотрудничества. И как логический результат – Азербайджан, входивший в первые годы независимости в число стран с наибольшим для инвесторов риском, в последние годы признан в мировом сообществе с точки зрения инвестиционного климата страной, обладающей большими возможностями для развития.

Сегодня мы с чувством гордости можем говорить, что создание независимого Азербайджанского государства, успешный переход на рыночные отношения неразрывно связаны с именем Гейдара Алиева. Благодаря новой экономической системе заложена надежная основа перспектив развития республики, реализации возможностей повышения жизненного уровня народа. Отметим, что взгляды Гейдара Алиева на стратегию развития независимого Азербайджана носили фундаментальный, концептуальный характер, опирались на реалии Азербайджана, системный анализ его возможностей, а также учитывали мировые процессы глобализации с точки зрения национальных интересов, эффективного использования преимуществ открытой экономики.

Независимый Азербайджан сегодня известен во всем мире. Наша страна высказывает свое мнение по глобальным проблемам на самых высоких собраниях и форумах. Сегодня суверенное Азербайджанское государство активно и тесно сотрудничает с наиболее авторитетными международными финансовыми, банковскими структурами, организациями здравоохранения, образования, экологии, осуществляет совместно с ними конкретные программы, намечает пути повышения эффективности этого сотрудничества. Гейдар Алиев, обладавший исключительными организаторскими способностями, богатейшим опытом управления, глубиной мышления и аналитическим чутьем, признан международным сообществом как выдающаяся личность всемирного масштаба. Благодаря этим качествам переговоры по таким глобальным проблемам, как строительство новой экономической системы в Азербайджане, интеграция нашей экономики в мировую, которые он проводил с руководителями самых авторитетных в мире организаций и главами государств, принесли весомые плоды.

Гейдар Алиев избрал хорошо продуманную стратегию возрождения нашей находившейся в кризисной ситуации экономики, в целом по защите независимости страны, мудро отдав предпочтение нефтяному фактору. Это был единственно правильный выход – ускоренная интеграции в мировую экономику, привлечение финансовых ресурсов из-за рубежа. Не секрет, сколь сильное давление, какие нелегкие препятствия пришлось преодолеть нашему лидеру в ходе реализации нефтяной политики. Но он не отступил, не свернул в сторону от своей принципиальной позиции, чрезвычайно важной для судеб народа, страны и ее прогресса.

Разрабатывая новую нефтяную стратегию, Гейдар Алиев глубоко проанализировал мировой опыт, путь, пройденный странами, богатыми нефтью, причины, по которым многие из них пребывают сейчас в нищете. Выяснилось, что в этих государствах отсутствовала какая-либо стратегия развития, отвечающая национальным интересам, не созданы демократические институты.

Азербайджанское государство избрало свой собственный путь, свою оригинальную модель развития. Нефтяная политика была приведена в соответствие с общей стратегией развития, принципами правового демократического общества, были осуществлены необходимые меры с учетом национальных интересов, направленные на улучшение инвестиционного климата, снижение факторов риска. Все это создало выгодные условия для повышения имиджа Азербайджанского государства в мировом сообществе, увеличения инвестиционного потока в республику. Искусно используя нефтяной фактор, Гейдар Алиев привлек внимание стран Европы и Америки к Азербайджану, расширил возможности его развития как независимого государства. Если бы нефтяной фактор не выдвинули на первый план, страна столкнулась бы с довольно серьезными проблемами. Мы все отчетливо понимаем это и не должны забывать об острой борьбе за нефть, которая протекает в мире, вызывая всевозможные конфликты и даже локальные войны.

Гейдар Алиев смог доказать, что Азербайджан как суверенное государство является хозяином своих природных богатств. Страна успешно использовала предоставленный ей историей шанс с пользой для народа, и это также одно из важнейших достижений эпохи Гейдара Алиева.

Сегодняшний огромный приток зарубежного капитала в страну, рост рейтинга Азербайджана в мировом сообществе, понимание стратегического значения сотрудничества со странами Запада и Россией, многообразие нашей экономической жизни и другие положительные изменения – первые весомые успехи нефтяной политики Гейдара Алиева. Но глобальное ее значение кроется гораздо в большем. После пуска в эксплуатацию нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан финансовые ресурсы нашей республики во много раз возросли, в частности, речь идет об ее экономической мощи и расширении возможностей динамичного развития во имя будущих поколений.

Нефтяная стратегия, разработанная на переломе двух веков, имеет чрезвычайно важное значение для упрочения независимости Азербайджана, возрождения других отраслей экономики. Безусловно, это процесс нелегкий. Но республика, которая еще не так давно каждый свой шаг в области внешней экономики вынуждена была согласовывать с союзным правительством, сейчас подлинно независима. Она осуществляет стратегические программы, результаты которых можно считать замечательными с точки зрения глобализации, и этап за этапом совершенствует управление этим процессом.

Предпочтение в экономическом развитии, отданное нефтяному фактору, – основа успешного развития экономики в целом. Нефтяная промышленность и в прошлом обеспечивала мощный импульс развитию других отраслей производства. Этот же процесс наблюдается и сейчас. Необходимо признать со всей однозначностью, что нефтяной фактор еще долгое время будет одним из определяющих, способствующих росту экономики республики. Эффективное использование прибыли, полученной от продажи нефти, позволило создать прочную финансовую базу для развития других отраслей.

Гейдар Алиев был активным проводником коренных структурных преобразований в азербайджанской экономике, ликвидации ее однобокого развития, ускорения темпов роста машиностроения, энергетики, химии, строительного комплекса. Он приложил немало усилий, чтобы в суверенном Азербайджане была развитая индустрия, искренне радовался тому, что из года в год растут ее масштабы, что бизнесмены из Японии, Франции, России, Германии, Турции и других стран вкладывают инвестиции именно в промышленные объекты.

В числе исторических заслуг Гейдара Алиева перед народом – активное участие Азербайджана в развитии транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия, что является значительным фактором укрепления независимости, экономической безопасности нашего государства. Возрождение Великого шелкового пути – грандиозная по объему, масштабам и грядущим результатам проблема, и Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в ее решении. Вообще в мире осуществляется не столь много программ и концепций, которым суждено приносить пользу людям на протяжении веков. К таковым относится и проект восстановления Великого шелкового пути, где Азербайджану отведена центральная роль. Это убедительно подтвердил саммит, проведенный в Баку в 1998 году по личной инициативе Гейдара Алиева. Активное участие Азербайджана в программе TRACECA, организации транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия и перестройка всей транспортной системы республики оказали весьма большое воздействие на социально-экономическое развитие нашей страны.

Великий шелковый путь – это вечный капитал Азербайджана, постоянный фактор экономического развития, никогда не иссякающий источник дохода и средство политической стабильности.

Величие личности Гейдара Алиева в том, что он постоянно держал в центре внимания динамику экономических процессов. Он регулярно интересовался проблемами, возникающими в работе предприятий, построенных и пущенных в эксплуатацию под его непосредственным руководством, указывал на отсутствие инициативности у ряда управленческих структур, слабое использование экономических механизмов, призванных нормализовать положение в реальном секторе экономики, инициировал мероприятия по оздоровлению ситуации.

Выступая на одной из международных конференций в Баку, Гейдар Алиев особо подчеркнул: «Экономические реформы, приватизация, вся наша работа направлены на развитие экономики, повышение уровня благосостояния граждан, решение социальных проблем. Если мы в результате осуществленных мероприятий не сможем добиться этого, то значит мы тем самым перечеркиваем все, что сделано для внедрения рыночной экономики, приватизации, все реформы. Следовательно, все, что сделано нами до сих пор, обуславливает необходимость более глубоких реформ в системе управления».

Лидер нашего государства считал важнейшей из задач активное использование всех возможностей, служащих национальным интересам, развитию экономики, улучшению экономической работы на всех уровнях. Вспомним его встречи, выступления по проблемам социально-экономического развития, аграрного сектора, обеспечения населения электроэнергией, водой, газом и другим актуальным вопросам: по каждой из обсуждаемых позиций у Гейдара Алиева были профессиональный взгляд, системный анализ, глобальные и локальные рекомендации по устранению препятствий в развитии. Все это свидетельствовало об его ответственности как лидера, о том, что он всего себя посвятил служению народу.

В течение всего периода деятельности Гейдара Алиева в поле его зрения всегда был человек, его заботы, в целом проблемы социального развития. Как в советский период, так и в годы руководства независимым Азербайджаном Гейдар Алиев постоянно увязывал экономическое развитие с социальным, проводил системный анализ показателей по заработной плате, социальным льготам, жилищному строительству, медицинскому обслуживанию, образованию, реализовывал целевые программы по повышению уровня жизни. Реформы в социальной области в соответствии с требованиями новой экономической системы значительно расширили возможности повышения благосостояния народа. Гейдар Алиев довольно ревностно подходил к решению судьбоносных для народа проблем. В частности, его крайне беспокоили безработица, нищета, трудности беженцев, и он прикладывал для решения этих вопросов поистине героические усилия. По каждой из перечисленных проблем у него были глубокие, имеющие концептуальный характер рекомендации, предложения, которые нашли отражение в Государственной программе по сокращению бедности и экономическому развитию. Пройдут годы, и в Азербайджане не останется ни одного бедного. Наш народ с почтением будет вспоминать Гейдара Алиева, потому что эта широкомасштабная программа была разработана и начала осуществляться под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева.

Особое внимание Гейдар Алиев уделял развитию предпринимательства, рассматривая его как стратегический ресурс экономического роста. Следует особо подчеркнуть, что сегодняшнее динамичное развитие частного сектора, формирование новых имущественных отношений, расширение возможностей превращения предпринимательства в стратегический ресурс экономического развития стали объективной реальностью благодаря принципиальному, последовательному руководству и реформам Гейдара Алиева. Он был уверен, что в азербайджанской экономике обязательно повысится внимание к созидательному, производительному труду, в стране сформируется класс средних предпринимателей, еще более укрепятся экономические основы государства. Он рекомендовал более эффективно использовать кадровый потенциал страны, труд отечественных специалистов, обучать их современному менеджменту.

Знакомясь недавно с книгой «Американская стратегия для XXI века», нашел в ней довольно интересную мысль: «Когда страна испытывает недостаток людей в управлении, способных поддерживать основные процессы жизнедеятельности, рано или поздно вакуум начинают заполнять иностранцы. Называется это колонизацией».

Мудрость Гейдара Алиева проявилась и в том, что, несмотря на жесткие требования советской идеологии, он еще в те годы (с тем, чтобы спасти республику от такого опасного процесса, как колонизация) с огромной дальновидностью добился, чтобы самые авторитетные вузы СССР готовили из молодых азербайджанцев кадры для важнейших отраслей науки и техники. Мы и сегодня должны повысить внимание к улучшению качественных показателей нового кадрового потенциала нашего суверенного государства, обязаны обеспечить активное участие молодых соотечественников, обучающихся за границей, в пропаганде наших национально-духовных, нравственных ценностей.

Гейдар Алиев мечтал о динамичном развитии всех регионов Азербайджана и вел в этом направлении огромную, поистине историческую работу. Благодаря его усилиям и настойчивости в 70–80-е годы в средних и малых городах были пущены в строй промышленные предприятия, объекты производственной, социальной инфраструктуры, значительно повысился уровень использования местных ресурсов. В ходе проведенных в последние годы встреч в Гяндже, Шеки и других городах и районах экономическим органам были даны конкретные задания: с помощью экономических механизмов создать в регионах производственные участки, открыть новые рабочие места.

Гейдар Алиев провел в азербайджанской деревне радикальные аграрные реформы. Земля была передана в личное пользование крестьянину. Причем, этот исторический процесс прошел без социальных потрясений. Сейчас начался второй этап аграрных реформ, на котором тоже немало проблем, требующих своего решения. И самая главная в том, что соответствующие структуры должны повысить внимание к селу, к фермерским хозяйствам. Важно усовершенствовать информационное обеспечение села, улучшить сервисное обслуживание фермеров, внедрить эффективные экономические механизмы, с тем чтобы в целом добиться улучшения показателей аграрного сектора. Все это было мечтой Гейдара Алиева, хотевшего видеть цветущим каждый уголок родной земли.

Гейдар Алиев – великий сын всего тюркского мира. Наш общенациональный лидер не раз говорил о большом будущем тюркского мира, о том, что надо более эффективно использовать его потенциальные возможности, расширять экономические, научные, культурные связи между нашими странами. История не раз свидетельствовала, что страны, главы которых находятся в дружеских отношениях, долгий период живут спокойно, строят, созидают, развиваются. Мы все были свидетелями искренних, дружеских отношений Гейдара Алиева с лидерами других тюркских стран. Считаю, что все управленческие структуры, ученые, специалисты, одним словом, мы все должны использовать потенциал этих отношений для социально- экономического возрождения наших народов, укрепления экономической мощи тюркского мира. И чрезвычайно отрадно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает эту дружбу как священную традицию. Известно и то, что есть силы, которые ревностно относятся к этим дружеским отношениям, не скрывая своего раздражения. Все мы должны высоко ценить идеи Великого Ататюрка и Великого Гейдара Алиева об экономическом развитии тюркского мира и еще выше поднимать уровень сотрудничества во всех областях.

Красной нитью через выступления и рекомендации Гейдара Алиева проходили мысли: «Азербайджан – наша родная земля, мы все должны трудиться во имя процветания нашей Родины», «Я горжусь тем, что я азербайджанец». Гейдар Алиев был самым великим азербайджанцем. В каких бы странах он ни бывал, он всегда встречался с нашими соотечественниками, рассказывая им с радостью и огромной гордостью о достижениях родной страны. Он заявлял, что верит в прекрасное будущее Азербайджана, что для этого есть реальные возможности, разработана необратимая стратегия, направленная на соблюдение национальных интересов, обеспечение территориальной целостности Азербайджана. Он считал, что священный долг каждого азербайджанца – служить этим высоким целям, призывал состоятельных азербайджанцев, проживающих за пределами страны, открывать в Азербайджане предприятия, вкладывать инвестиции.

Гейдар Алиев, признанный одним из ведущих политических лидеров в мире, был сторонником сбалансированной внешней политики, сторонником взаимовыгодного сотрудничества с Западом и Востоком, с нашим северным соседом – Россией. Именно по инициативе Гейдара Алиева и Владимира Путина была разработана и осуществляется беспрецедентная долгосрочная программа экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Наш лидер рекомендовал упорядочить структуру внешней торговли, экономических отношений, экспорта и импорта, активнее вывозить производимую в Азербайджане продукцию за рубеж.

Внешняя политика независимого Азербайджана, основы которой заложил Гейдар Алиев, доктрина международного экономического сотрудничества, определение достойного места нашей страны в глобализирующемся мире, эффективное использование внешнеэкономических связей, опыта передовых стран служат дальнейшему развитию нашего государства. Разработанная Гейдаром Алиевым стратегия развития страны обеспечила в XXI веке новый качественный подъем, и Азербайджан как суверенное государство занял достойное место в мировом сообществе.

Деятельность Гейдара Алиева по возрождению Азербайджана, выводу его на качественно новый уровень интеграции в мировую экономику столь богата и многогранна, что не вмещается в рамки одной статьи. И потому мы коснулись лишь некоторых аспектов, связанных с именем нашего великого соотечественника, отмеченных гением этой неповторимой личности. Как экономист хочу особо подчеркнуть, что экономические воззрения Гейдара Алиева, его мысли и идеи чрезвычайно богаты и разносторонни, их систематизация и глубокое изучение должны стать основной задачей не только экономических структур, но и экономической науки в целом. Убежден, что экономические взгляды Гейдара Алиева долгое время будут занимать достойное место в программе всей нашей деятельности.

Гейдар Алиев утвердился как истинный общенациональный лидер в решении судьбоносных проблем своей страны. И как истинный лидер он до конца отдал все свои силы этому делу. Одной из основных его черт как руководителя были удивительное предвидение и дальновидность. Обладая стратегическим, поистине глобальным мышлением, он заранее предугадывал многие события, прогнозировал будущие ситуации, просчитывал перспективу на много ходов вперед. К достигнутым успехам он относился с высокой мерой ответственности. Был твердым, требовательным и последовательным, высоко ценил чувство долга, умел сплотить людей, повести их за собой в критический период, найти единственно правильный выход в сложной ситуации. Гейдар Алиев уверенно шел к поставленной цели, которая многим казалась недостижимой и неизменно добивался ее. Все эти удивительные качества и черты характера нашего общенационального лидера можно проиллюстрировать убедительными фактами, связанными с судьбой нашей страны.

Гейдар Алиев смог предотвратить развал независимого Азербайджана, ликвидировал отставание нашей республики, добился подписания грандиозных нефтяных контрактов, обеспечил динамичное и стабильное развитие Азербайджана. Благодаря ему Азербайджан занял достойное место в глобализирующемся мире. Благодаря Гейдару Алиеву мир узнал об Азербайджане и его народе. Его успех как исторической личности, общенационального лидера заключается в том, что созданное им суверенное Азербайджанское государство живет и развивается. Мы безмерно горды тем, что наша независимая страна имеет устремленную в будущее стратегию развития, разработанную Гейдаром Алиевым. Заложенная им надежная основа будущего развития служит и еще долго будет служить динамичному развитию нашего государства, улучшению жизни народа, построению в стране правового, демократического, светского общества.

Эту статью, посвященную светлой памяти великого Гейдара Алиева, хочется закончить словами верного продолжателя его дела Президента Азербайджана Ильхама Алиева, произнесенными на церемонии инаугурации:

«Азербайджанский народ, придя 15 октября на избирательные участки, проголосовал за политику Гейдара Алиева. Проголосовал за мир, спокойствие, прогресс, развитие, созидание, стабильность. В Азербайджане нет альтернативы этой политике.

Политика Гейдара Алиева принесла много успехов. Азербайджан развивается, добивается успехов во всех областях. В международном сообществе Азербайджан возвышается, добивается успеха. Азербайджан смог занять свое достойное место в мировом сообществе, его авторитет вырос. Сейчас с Азербайджаном считаются, Азербайджан уважают. В Азербайджане и дальше будет развиваться демократия, политический плюрализм, будет обеспечиваться свобода слова. Наша страна станет современным государством. Однако для этого в Азербайджане надо еще много работать.

Но для того, чтобы претворить все это в жизнь и сделать Азербайджан сильным государством, прежде всего в стране должна быть продолжена политика Гейдара Алиева. Сегодня, выступая с этой высокой трибуны, я обещаю азербайджанскому народу, что буду верен этой политике, никогда не сверну с этого пути, буду продолжать политику Гейдара Алиева».

Зияд Самедзаде,

Академик Национальной академии наук Азербайджана, член парламента, академик Международной академии менеджмента, вице-президент Международного союза экономистов