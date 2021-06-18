Азербайджан объявил в международный розыск ряд армянских бизнесменов - Генпрокуратура (версия 2)

изменен заголовок, добавлены подробности, первая версия опубликована в 11:14

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает принимать меры для разоблачения в мире оккупационной политики Армении, которая, поддерживая террористическую деятельность на государственном уровне, превратила терроризм в одно из основных средств своей агрессивной политики.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, было проведено расследование по информации, опубликованной в ряде СМИ и социальных медиа, о незаконном ввозе в Армению, а оттуда - в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана боеприпасов и военной техники.

В ходе расследования было установлено, что руководитель группы компаний Taşir Карапетян Самвел Саркисович, известный в Армении как "серый бизнесмен" и владелец компании Royalsys Engineering Давид Галустян, гендиректор компании COMEX Абрамян Ара Аршавирович и другие лица в целях снабжения вооруженных сил Республики Армения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой в течение 2001-2021 годов в нарушение требований Таможенной конвенции о международных грузовых перевозках и Договора об ограничении обычных вооружений в Европе посредством пассажирских самолетов, грузового самолета "Ил-76 ТД" армянских ВВС, а также грузового самолета "Ил-76", приобретенного Арой Абрамяном, организовывали контрабанду воздушным путем незаконно приобретенного крупнокалиберного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств в Армению, а оттуда - в оккупированные ею Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы.

По данному факту 28 апреля 2021 года в Генеральной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следствие поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

За указанные деяния Карапетян Самвел Саркисович, Давид Галустян и Ара Абрамян были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 100.1 (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны), 218.1 (создание преступного сообщества с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений), 228.3 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или боеприпасами), 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой) УК Азербайджана. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, и они объявлены в международный розыск.

В настоящее время в связи с указанным уголовным делом Генеральной прокуратурой Азербайджана направлены ходатайства об оказании юридической помощи соответствующим государственным структурам зарубежных стран.

(Редактор: Константин Шапиро)