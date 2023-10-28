Азербайджанский шахматист завоевал бронзовую медаль первенства мира

БАКУ /Trend/ - В Египте завершилось первенство мира по шахматам среди мальчиков и девочек 8, 10 и 12 лет.

Как сообщили Trend в Федерации шахмат Азербайджана, на соревновании успешно выступил азербайджанский шахматист Хаган Ахмед в возрастной категории 12 лет. Он занял третье место с 8 очками и был удостоен бронзовой медали. Победителем в этой возрастной категории стал вьетнамский шахматист Ду Хонг Дао, набравший 9,5 очка.

Пашам Ализаде занял пятое место среди 12-летних шахматистов.

Пятое место в соревнованиях 8-летних девочек заняла Мехрибан Ахмедли.