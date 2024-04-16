Для восстановления Карабаха итальянские компании используют современные "зеленые" технологии - директор ИТА

БАКУ/ Trend/ - Для восстановления Карабаха итальянские компании используют современные "зеленые" технологии с низким воздействием на окружающую среду.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал журналистам директор Итальянского торгового агентства в Баку Андреа Макканик в рамках пресс-конференции, посвещенной запланированным мероприятиям агентства на весну-лето 2024 года.

"Экономические отношения между Азербайджаном и Италией развиваются и сейчас очень крепки", - подчеркнул он.

Он отметил, что сотрудничество двух стран продолжается на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в сфере проектирования и дизайна.

"Также мы сотрудничаем в строительной и инженерной отраслях, так как на этих территориях проводятся восстановительные работы", - добавил директор ИТА.

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