Azerbaijan's Parliament congratulates President Ilham Aliyev on receiving.........(UPDATE)

Azerbaijan's Parliament congratulates President Ilham Aliyev on receiving “Gernika Award for Peace and Reconciliation”

Details added: first version posted on 14:04

BAKU, Azerbaijan, April 27. The Parliament of Azerbaijan congratulated President Ilham Aliyev on being awarded the “Gernika Award for Peace and Reconciliation,” Trend reports.

The Speaker of the Parliament of Azerbaijan, Sahiba Gafarova, made the proposal during today’s plenary session.

She recalled that President Ilham Aliyev has been awarded the “Gernika Award for Peace and Reconciliation” for his efforts to achieve peace and promote dialogue between Azerbaijan and Armenia. President Ilham Aliyev addressed the participants of the award ceremony on April 26 and expressed his gratitude for this prestigious award.

“This award means that despite all the difficulties, the great efforts made by President Ilham Aliyev for the establishment of peace, stability, and cooperation in our region are recognized and highly appreciated by the international community.

And as representatives of the people who faced the occupation of their lands and lived in conflict for 30 years, we heartily congratulate President Ilham Aliyev on being awarded this prestigious award, and we wish President Ilham Aliyev continued success in his tireless work for peace and mutual understanding,” she noted.

Milli Məclis Prezident İlham Əliyevi "Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı"na layiq görülməsi münasibətilə təbrik edib

Milli Məclis Prezident İlham Əliyevi “Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı”na layiq görülməsi münasibətilə təbrik edib.

Trend xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında bu təkliflə çıxış edib.

Spiker xatırladıb ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması və dialoqun təşviqi istiqamətində göstərdiyi səylərə görə “Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatına” layiq görülüb. Prezident İlham Əliyev aprelin 26-da mükafatın təqdimolunma mərasiminin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb və bu mötəbər mükafata layiq görülməyinə görə öz minnətdarlığını bildirib.

“Bu mükafat bütün çətinliklərə baxmayaraq, regionumuzda sülhün, sabitliyin və əməkdaşlığın bərqərar olunması naminə Prezident İlham Əliyevin göstərdiyi böyük səylərin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də qəbul edilməsi və yüksək qiymətləndirilməsi deməkdir.

Və 30 il ərzində torpaqlarının işğalı ilə üzləşmiş və münaqişə şəraitində yaşamış xalqın nümayəndələri olaraq biz Prezident İlham Əliyevi bu mötəbər mükafata layiq görülməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edir, Prezident İlham Əliyevə sülh və qarşılıqlı anlaşma naminə yorulmaz fəaliyyətində davamlı uğurlar arzulayırıq”, - deyə o qeyd edib.