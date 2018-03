Белорусские бренды будут представлены в Баку на главной пищевой выставке Прикаспийского региона

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена на главной пищевой выставке Прикаспийского региона Worldfood Azerbaijan, которая пройдет в Баку с 16 по 18 мая, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" БелТПП.



Экспозиция Made in Belarus будет включать в себя продукцию компаний-экспортеров молочной и мясной продукции. Среди них Калинковичский молочный комбинат, Минский молочный завод №1, "Молочный мир" и Пинский мясокомбинат.



Будет организована деловая площадка для общения иностранных производителей и поставщиков продуктов питания, местных дистрибьюторов, где будут присутствовать представители торговой сети "Белорусский" дистрибьютора Aznur, реализующей продукцию белорусских предприятий в Азербайджане.



Прием заявок на участие в экспозиции белорусских производителей в рамках выставки Worldfood Azerbaijan продолжается.



Организатором Made in Belarus является выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Экспозиция организована при поддержке посольства Беларуси в Азербайджане и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.



Ежегодно в выставке принимают участие более 130 компаний из 20 стран, предлагающие потребителям молочную и мясную продукцию, морепродукты, мучные и кондитерские изделия, напитки.

