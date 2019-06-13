SOCAR с Академией наук совместно выпускают качественные нефтепродукты

13 июня 2019 18:33 (UTC+04:00)

Баку / Тренд/ - В Парке высоких технологий в рамках сотрудничества госнефтекомпании SOCAR и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на опытно-промышленном предприятии выпускаются высококачественные смазочные масла, антикоррозийные средства, дизельные моторные масла, масла для трансмиссий, присадки, буровые растворы. Сырье для производства поставляет нефтеперерабатывающий завод SOCAR имени Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Для ознакомления с предприятием в Парке высоких технологий побывали президент госнефтекомпании Ровнаг Абдуллаев и другие руководители компании. Они ознакомились также со Стратегическим научно-аналитическим испытательным центром НАНА, где производятся беспилотные аппараты и другая инновационная продукция военного характера.

Созданный по инициативе НАНА и прошедший международную аккредитацию Парк высоких технологий нацелен на наращивание .инновационного экономического потенциала Азербайджана, повышение конкурентоспособности местной продукции и создание условий для развития технологий.

(Текст : Черкашин Вячеслав)

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