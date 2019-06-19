Обращения предпринимателей были удовлетворены (ФОТО)

Обращение, связанное с импортом сырья для компании "Ханни 2017", занимающейся производством перчаток для промышленности и общепита, нашло свое решение в рамках сотрудничества c Государственым таможенным комитетом и отделением "Друг МСБ" в Гяндже.

Также в рамках государственно-частного партнерства было удовлетворено обращение Эльшана Мамедова, занимающегося частным предпринимательством в селе Гушгара Гейгельского района, связанное с документацией для гранитной мастерской.