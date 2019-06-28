Страховой рынок Азербайджана демонстрирует стабильный рост

28 июня 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Активы страховых компаний Азербайджана выросли по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполняющий обязанности председателя правления Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Ибрагим Алышов на девятом форуме "Страховой рынок Азербайджана: тренды и возможности".

Форум организован Палатой надзора над финансовыми рынками и Ассоциацией страховщиков Азербайджана совместно с Бюро обязательного страхования.

По словам Алышова, суммарные активы на конец первого квартала 2019 года составляют 1,4 млрд манатов, что почти на 13,5 процента выше показателя того же периода прошлого года. При этом их доля в общих активах финансового рынка страны превысила 3 процента против 2,7 процента в прошлом году.

«Удельный вес страхового сектора составляет 1,9 процента от ненефтяного ВВП", - сказал Алышов.

Страховой рынок Азербайджана в последние годы демонстрирует стабильный рост, за последние два с половиной года он вырос на 64 процента.

В форуме участвуют свыше 150 представителей, в том числе от 50 международных организаций из 20 стран.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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