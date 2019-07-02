SOFAZ сокращает продажу долларов на валютных аукционах

2 июля 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) в июне 2019 года продал на валютных аукционах иностранную валюту на сумму 315,9 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на фонд.

Это меньше по сравнению с предыдущим месяцем, когда было продано 352,4 миллиона долларов, на 10,4 процента.

По итогам полугодия общий объем продаж SOFAZ на валютных аукционах продал чуть более 2, 643 миллиарда долларов. Это на 11 процентов меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было реализовано более 2,936 миллиарда долларов.

В январе текущего года SOFAZ реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 634,9 миллиона долларов, в феврале - 316,2 миллиона долларов, в марте - 600,5 миллиона долларов, а в апреле - 423,7 миллиона долларов.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2019 год в размере 11,6 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Официальный курс на второе июля составляет 1,7 AZN/USD.

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