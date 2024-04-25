SOCAR и налоговая служба минэкономики будут сотрудничать в сфере обучения кадров

БАКУ /Trend/ - Между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджанской Республики 25 апреля подписан меморандум о сотрудничестве в сфере обучения и развития кадров, сообщает в четверг Trend со ссылкой на SOCAR.

Документ предусматривает обмен опытом в направлении развития знаний и навыков сотрудников путем установления интенсивного сотрудничества между двумя государственными учреждениями.

Тренинги будут проходить в обучающем центре налоговой службы в Шамахы, также в центре обучения и сертификации SOCAR.

Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель руководителя налоговой службы Самира Мусаева и вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева.

Выступившие на мероприятии Зиба Мустафаева, Самира Мусаева, исполнительный директор SOCAR по связям с общественностью Айгюн Гусейнова и другие выразили удовлетворение налаживанием сотрудничества для устойчивого развития человеческого капитала.