В Тертере проведены фитосанитарные мониторинги

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана продолжают фитосанитарные мониторинги на территории страны.

Очередные наблюдения были проведены на складах зернобобовых культур на территории Тертерского района. В некоторых хранилищах выявлены факты поражения зернобобовых вредителями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

С целью проведения надлежащих мероприятий, в работу вовлечены сотрудники отряда фумигации Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства. Своевременное устранение проблемы предотвратило возможный крупный ущерб, говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.