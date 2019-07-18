В Тертере проведены фитосанитарные мониторинги

18 июля 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана продолжают фитосанитарные мониторинги на территории страны.

Очередные наблюдения были проведены на складах зернобобовых культур на территории Тертерского района. В некоторых хранилищах выявлены факты поражения зернобобовых вредителями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

С целью проведения надлежащих мероприятий, в работу вовлечены сотрудники отряда фумигации Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства. Своевременное устранение проблемы предотвратило возможный крупный ущерб, говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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