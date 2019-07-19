Беюкшорская плавучая электростанция безопасна для окружающей среды

БАКУ/Trend/ - Проект «Развитие технологий плавающих установок по солнечной энергии» будет способствовать повышению энергобезопасности и снижению вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщает Trend , об этом заявили на обсуждении проекта при участии представителей Азиатского банка развития (АБР), министерства энергетики Азербайджана, ОАО «Темиз Шехер», ООО «Азербайджанская энергетическая инженерия и консалтинг» и исполнительной власти Сабунчинского района.

Во время встречи были представлены работы, проведенные в рамках реализации проекта плавающей солнечной электростанции на озере Беюкшор, а также дана предварительная оценка воздействия проекта на окружающую среду. Согласно оценке, данной в соответствии с политикой безопасности АБР, проект не окажет негативного влияния на окружающую среду.

Напомним, что проект был утвержден АБР в августе прошлого года с целью оказания технической поддержки в создании плавающих солнечных электростанций в трех странах - Азербайджане, Кыргызстане и Афганистане. Консультантом по проекту выбраны компании EQO-NIXUS и AEEK.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет свыше 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. К 2020 году планируется выйти на мощность 2 676 мегаватт, что составит около 20 процентов от всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне пяти тысяч мегаватт.

На энергию ветра приходятся 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций (ГЭС).

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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