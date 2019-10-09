Прокладка оптико-волоконной линии через Каспий обеспечит цифровое сообщение между Казахстаном и Азербайджаном - замминистра

9 октября 2019 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Реализация проекта прокладки оптико-волоконной магистральной кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном сыграет важную роль в создании цифрового сообщения между двумя странами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде, выступая на 16-ом заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан.

Кроме того, говоря о существующих возможностях в области инновационных технологий, замминистра отметил интерес Азербайджана к взаимному участию на выставках и других мероприятиях в сфере ИКТ.

Отметим, что Транскаспийская волоконно-оптическая магистраль, реализуемая в рамках программы “Digital HUB” будет играть важную роль в развитии оптико-волоконной инфраструктуры в регионе, а также в обеспечении высокоскоростной связи и современных цифровых услуг для Кавказа, Центральной и Южной Азии, а также других соседних регионов.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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