Unibank предоставил юридическим лицам возможность открывать счетa онлайн

Unibank расширяет онлайн услуги для владельцев бизнеса. Стремясь облегчить работу бизнес-клиентов, Unibank запустил онлайн услугу по открытию банковских счетов для юридических лиц. Эта услуга в начале была доступна для индивидуальных предпринимателей, теперь ею могут воспользоваться и владельцы бизнеса, которые являются юридическими лицами. Предприниматели смогут открывать онлайн-счет со своих рабочих мест, не посещая банковское отделение. При открытии онлайн-счета реквизиты отправляются непосредственно владельцу бизнеса, и для активации учетной записи не нужно приходить в банк.

Чтобы открыть онлайн-счет в Unibank, нужно:

- пройти в раздел «Открытие онлайн-счета» на сайте Unibank.az (https://hesab.unibank.az/login);

- заполнить заявку и подписать ее c помощью ASAN İmza;

- учетная запись активируется сразу после совершения видеозвонка со стороны банка в удобное вам время, и реквизиты высылаются на вашу электронную почту;

- как только вы открываете онлайн-счет, активируются услуги интернет-банкинга и мобильного банкинга и вы сразу можете выполнять любые операции в вашем аккаунте.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Открытие онлайн-счета, не приходя в банк, активация интернет-банкинга и мобильного банкинга , использование онлайн-овердрафта позволяет владельцам бизнеса получать услуги онлайн в любое время и в любом месте.

Предприниматели могут обращаться в филиалы «Кара Караев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, «Ахмедлы», «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 10:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117 и на сайт банка http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!