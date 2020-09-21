Microsoft Azerbaijan о кибербезопасности в стране

Экономика 21 сентября 2020 16:34 (UTC+04:00)
Microsoft Azerbaijan о кибербезопасности в стране
Модные туристические направления (ФОТО)
Модные туристические направления (ФОТО)
Выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире
Выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире
Названы 25 лучших пляжей мира (ФОТО)
Названы 25 лучших пляжей мира (ФОТО)
Лента новостей
В Италии на референдуме поддержали сокращение числа парламентариев Европа 17:39
АПБ о стоимости донеров в Азербайджане Бизнес 17:37
Туркменистан увеличил экспорт одежды в страны ЕАЭС Бизнес 17:30
В Узбекистане в августе зафиксировано снижение производства моторного топлива Узбекистан 17:27
AZAL увеличивает число авиарейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку Транспорт 17:21
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с молдавским коллегой Политика 17:20
Утвержден ряд соглашений между Азербайджаном и Венгрией Политика 17:16
Ни одна из стран ОДКБ не горит желанием открыто поддержать агрессора — российский аналитик Политика 17:13
Carlsberg Azerbaijan и UAFA провели социальное исследование для изучения влияния «токсичного трио» на молодежь (ФОТО) Общество 17:11
Обнародован объем капиталовложений в Дашогузский регион Туркменистана Финансы 17:04
Конкурс "Памяти Муслима Магомаева" в Украине объединит деловых людей Культура 17:02
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на создание электронного документооборота Тендеры 16:59
В Лянкяране открывается региональный туристический офис Экономика 16:57
Спикер парламента Азербайджана находится с официальным визитом в России (ФОТО) Политика 16:56
AzInTelecom улучшает освоение облачных технологий в Азербайджане (ФОТО) ИКТ 16:54
«Азеригаз» о проведенных работах в этом году Энергетика 16:53
Airbus сообщила о разработке концепции трех самолетов с двигателями на водороде Европа 16:52
Минтруда Азербайджана передало еще 14 единиц жилья семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны Общество 16:50
Совет прессы Азербайджана обратился к сотрудникам СМИ Общество 16:50
Азербайджанская команда "Сборная телевизионных ведущих" вышла в полуфинал Российской лиги КВН (ФОТО) Культура 16:42
Брайза: ОДКБ не поддерживает провокационные действия Армении или какого либо другого государства Нагорно-карабахский конфликт 16:41
Комитет молодежной политики и спорта Милли Меджлиса отчитался о проделанной работе (ФОТО) Общество 16:41
Иран обнародовал последние данные о ситуации с коронавирусом в стране Общество 16:35
Microsoft Azerbaijan о кибербезопасности в стране Экономика 16:34
Армения должна понять, что всем провокациям и оккупации будет положен конец - депутат Политика 16:28
Azer Turk Bank обновляет филиал «Мяркяз» в соответствии с новой концепцией Экономика 16:28
Продолжение гнусных провокаций обернется для Армении тяжелыми последствиями — депутат Политика 16:25
Латвия и Литва ввели режим самоизоляции для прибывших из Грузии граждан Грузия 16:22
Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $24,54 млрд. Узбекистан 16:18
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса в России Россия 16:11
В Азербайджане увеличилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями и ветрянкой Общество 16:06
Армянская сторона однозначно готовится к военным действиям — политолог Политика 16:03
МБА вновь поддерживает конкурс «EY Предприниматель года™» Экономика 16:00
Возбуждено уголовное дело в связи с очередной армянской провокацией в Товузе Происшествия 15:50
Заявления, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым в своем интервью, в центре внимания российских СМИ (ФОТО) Политика 15:45
Бибиэйбат станет новой туристической дестинацией Баку Общество 15:43
Узбекистан увеличит производство возобновляемой электроэнергии Энергетика 15:28
В Шеки обнаружен новый античный памятник (ФОТО) Общество 15:28
На Бакинской фондовой бирже состоится аукцион по размещению облигаций AzerGold Финансы 15:24
Страны СНГ увеличили импорт азербайджанской продукции Бизнес 15:22
Трамп заявил, что США готовы добиться прогресса по окончательной денуклеаризации КНДР США 15:22
Эльхан Алескеров: Восстановление прав удин и албанской церкви - еще один вклад Азербайджана в развитие мировой цивилизации Политика 15:18
Российские деятели науки отмечены медалью имени всемирно известного художника Сакита Мамедова Социум 15:15
“Укртранснафта” разослала предложения о продаже азербайджанской нефти Энергетика 15:13
Названы медпрепараты, поставляемые Россией в Туркменистан Бизнес 15:12
В Азербайджане состоялось обсуждение мер по улучшению инвестиционного климата Бизнес 15:02
Питер Тейс: Провокационные заявления руководства Армении усугубляют и без того напряженную ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 14:55
Азербайджан увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 14:54
Азербайджан значительно увеличил импорт химпродукции из Турции Турция 14:50
Минпромторг России о поставках медикаментов в Туркменистан Бизнес 14:50
ВОЗ поблагодарила Россию за шаги по разработке безопасной и эффективной вакцины Европа 14:43
Высшее образование засчитывается в трудовой стаж — Госфонд соцзащиты населения Азербайджана Общество 14:43
Пенсионный возраст мужчин в Азербайджане не будет увеличен - Госфонд соцзащиты Общество 14:41
Вопрос автоматизации пенсий военнослужащих будет скоро разрешен — Минтруда Азербайджана Общество 14:36
Мы работаем над повышением информационной квалификации учителей — минобразования Азербайджана Общество 14:32
Ant Group планирует привлечь $35 млрд в ходе IPO Другие страны 14:32
АПБ предупредило субъектов предпринимательства в области птицеводства Экономика 14:28
Грузия остается страной со статусом "зеленой зоны" Грузия 14:25
День Независимости - важная страница новейшей эпохи Туркменистана Туркменистан 14:24
Кинематографисты ОАЭ и Израиля договорились о проведении регионального фестиваля Израиль 14:22
В Азербайджане пенсии женщинам, зарегистрированным в системе индивидуального учета, назначаются автоматически Общество 14:19
В парламенте Азербайджана готовится законопроект «О высшем образовании» (ФОТО) Общество 14:13
В Баку продолжаются мероприятия по борьбе с незаконной парковкой - БТА Общество 14:08
Реформы углубляются из года в год во имя устойчивого развития Азербайджана - Управление образования Баку Общество 14:08
В Казахстане вырос спрос на турецкую одежду Турция 14:05
В Тегеране пройдет 5-я международная конференция USERN Общество 13:59
В Азербайджане пройдёт конференция, посвященная политике кредитования Финансы 13:55
В Баку подорожали коммерческие объекты Бизнес 13:51
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона призвала оказать давление на оккупантскую Армению Нагорно-карабахский конфликт 13:51
Компания EY Азербайджан официально объявила запуск конкурса "Предприниматель года 2020-2021" Экономика 13:50
Азербайджан сократил экспорт хурмы Бизнес 13:49
Завтра в Баку до 25 градусов тепла Общество 13:41
Агентство пищевой безопасности Азербайджана запустило новые модули информсистемы Общество 13:36
Укрпочта выпустила почтовую марку, посвящённую проекту азербайджанского художника-аниматора (ФОТО) Культура 13:29
ЦБА на депозитном аукционе привлёк 150 миллионов манатов Финансы 13:14
Азербайджанец исполнил хиты группы Beatles в честь дня рождения Джона Леннона (ВИДЕО) Культура 12:56
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с обстановкой на фронте Политика 12:43
В Туркменистане стартовало строительство производственной инфраструктуры трёх газовых месторождений Энергетика 12:41
В ресторане Баку произошел пожар (ФОТО) Общество 12:35
На реконструкцию автодорог в Сабаильском районе Баку выделены 1,9 млн манатов - Распоряжение Политика 12:30
США настоятельно призывают к скорейшему возобновлению предметных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту - Помпео Нагорно-карабахский конфликт 12:27
В Баку 26 выпускников XI классов удостоены золотых и серебряных значков Общество 12:22
В Баку награждены победители конкурса "Это моя Родина!" (ФОТО) Культура 12:14
В Азербайджане будут страховать волонтеров Общество 12:11
Азербайджан незначительно увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 12:10
По итогам текущего года ожидается рост ВВП Туркменистана Финансы 12:08
В парламенте Азербайджана будут действовать волонтеры депутатов Общество 12:04
В Азербайджане главным приоритетом в сфере развития стартапов станет разработка стратегий Бизнес 12:02
Бакинская телефонная связь продолжает внедрять технологию GPON ИКТ 11:57
Министр здравоохранения Чехии подал в отставку Европа 11:48
ЕС получит новые полномочия для контроля над технологическими гигантами Европа 11:44
В России за сутки выявили 6 196 заразившихся коронавирусом Россия 11:34
В Туркменистане разрабатывается национальная морская стратегия Туркменистан 11:32
В результате очередной провокации Армении погиб сверхсрочник азербайджанской армии Политика 11:32
Арабо-израильский мир: будет ли он искренним Израиль 11:25
В Азербайджане проводится выбор специальностей для поступающих в резидентуру Общество 11:02
Мужчина жил в квартире со 110 кошками Интересное 10:56
Президент Республики Узбекистан примет участие в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Узбекистан 10:54
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана Бизнес 10:54
Астраханская область РФ заинтересована в туркменском текстиле, хлопковолокне и полипропилене Бизнес 10:53
Все новости