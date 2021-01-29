ЕС надеется на продолжение сотрудничества с Азербайджаном по новым инвестпроектам
БАКУ /Trend/ - ЕС надеется на продолжение сотрудничества с Азербайджаном по новым инвестиционным проектам.
Как сообщает в пятницу Trend об этом сказал руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
Говоря об инвестициях, он отметил, что важнейшее мероприятие в рамках двустороннего сотрудничества - бизнес-форум ЕС-Азербайджан, было отложено в прошлом году из-за пандемии COVID-19.
“Тем не менее мы провели регулярное исследование делового климата в Азербайджане, результаты которого в ближайшее время будут доведены до внимания общественности”, - сказал Янкаускас.
Он выразил надежду, что в этом году будет возможность организовать в традиционном формате встречи с большим количеством компаний из ЕС, которые уже работают или заинтересованы в работе в Азербайджане.
“Это даст возможность ознакомиться с предпочтениями как Азербайджана, так и этих компаний касательно сфер деятельности в стране. Сейчас открываются новые возможности как для Азербайджана, так и для региона, и мы будем продолжать работать с Азербайджаном, чтобы изучить эти возможности”, - сказал он.
Янкаускас добавил, что ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана, и выразил надежду, что эта тенденция будет продолжать расширяться.
(Автор: Джейла Алиева)
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