ЕС надеется на продолжение сотрудничества с Азербайджаном по новым инвестпроектам

БАКУ /Trend/ - ЕС надеется на продолжение сотрудничества с Азербайджаном по новым инвестиционным проектам.

Как сообщает в пятницу Trend об этом сказал руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Говоря об инвестициях, он отметил, что важнейшее мероприятие в рамках двустороннего сотрудничества - бизнес-форум ЕС-Азербайджан, было отложено в прошлом году из-за пандемии COVID-19.

“Тем не менее мы провели регулярное исследование делового климата в Азербайджане, результаты которого в ближайшее время будут доведены до внимания общественности”, - сказал Янкаускас.

Он выразил надежду, что в этом году будет возможность организовать в традиционном формате встречи с большим количеством компаний из ЕС, которые уже работают или заинтересованы в работе в Азербайджане.

“Это даст возможность ознакомиться с предпочтениями как Азербайджана, так и этих компаний касательно сфер деятельности в стране. Сейчас открываются новые возможности как для Азербайджана, так и для региона, и мы будем продолжать работать с Азербайджаном, чтобы изучить эти возможности”, - сказал он.

Янкаускас добавил, что ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана, и выразил надежду, что эта тенденция будет продолжать расширяться.

(Автор: Джейла Алиева)

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