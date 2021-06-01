Выгодная кампания от Халг Банк: Sürətli olan Qazanır!

ОАО «Халг» Банк при поддержке мобильного оператора Bakcell и программы лояльности “Ulduzum” запускает кампанию “Sürətli olan qazanır!”.

По условиям кампании с 1 июня текущего года в региональных филиалах Халг Банка будет действовать 50% скидка на отправку средств по системам срочных переводов Western Union, Zolotaya Korona, Contact, UPT и Monex вне зависимости от суммы перевода. Также, в рамках кампании каждый отправитель и адресат получат бесплатные разговорные минуты от Bakcell. Кампания продлится 2 месяца.

Кампания “Sürətli olan qazanır!” будет действовать в 21 филиале Халг Банка – Сумгаит, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Шамахы, Исмаиллы, Шеки, Загатала, Нефтчала, Евлах, Мингячевир, Гейчай, Шамкир, Товуз, Гянджа, Газах, Джалилабад, Лянкаран и Ширван.

Халг Банк предоставляет клиентам финансовые услуги посредством 30 филиалов - 9 столичных и 21 регионального. Для удобства клиентов, все основные услуги Халг Банка представлены в мобильном приложении ХalqOnline.

Подробную информацию об акциях, услугах и продуктах Халг Банка можно получить на сайте www.xalqbank.az, а также по телефону Информационной службы 138.