SOCAR: Пока нет окончательного решения о приобретении сети АЗС Glusco

БАКУ/Trend/ - Пока нет окончательного решения о приобретении Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) сети автозаправочных станций (АЗС) украинской компании Glusco.

Об этом сказал в пятницу Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя сообщения украинских СМИ о завершении сделки.

Как сообщает enkorr со ссылкой на источники, новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре.

“Пока нет окончательного решения в связи с этим, поскольку для этого необходимо подтверждение соответствующих государственных органов”, – сказал Ахмедов.

Отметим, что сеть Glusco в Украине насчитывает 127 автозаправочных станций и 6 нефтебаз, которые компания выкупила у «Роснефти».

Glusco является «дочкой» швейцарской компании Glusco Energy S.A., которая, в свою очередь, входит в группу Proton Energy Group S.A.

(Автор: Ляман Зейналова)

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