БАКУ /Trend/ - Казахстан возобновит авиасообщение с Азербайджаном, передает во вторник Trend со ссылкой на правительство страны.

В ходе заседания правительства Казахстана было принято соответствующее решение о возобновлении и увеличении авиасообщения с 16 странами.

В этот список вошли Азербайджан, Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт.

Также правительство приняло решение возобновить безвизовый режим для въезда в РК с 30 иностранными государствами с благоприятной эпидемиологической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения.

В этот список вошли Италия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Япония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Польша, Дания, Чили, Венгрия, Корея, Чехия, Бахрейн, Катар, Монако, Кипр, Исландия, Финляндия, Мальта, Швеция, Португалия, Лихтенштейн, Словакия, Люксембург, Канада, Сингапур, Бельгия.