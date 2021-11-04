Центробанк Азербайджана выпустит 20-манатные купюры с обновленным дизайном
БАКУ/Trend/ - В рамках существующей концепции Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обновил дизайн 20-манатной купюры, посвященной Карабаху, и планирует выпустить ее в следующем году, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.
С сохранением таких основных элементов, как меч, шлем и щит, которые изображают силу, мощь и решимость азербайджанского народа, в банкноту добавлены дополнительные элементы дизайна. Слово "Карабах" и значок "Харыбюльбюль", который символизирует Победу и является жемчужиной флоры Карабаха, выставлены на передний план.
(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В рамках VIII Глобального Бакинского форума началась третья панель на тему "Новый мировой порядок после COVID-19" (ФОТО)
Восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возвращение туда бывших вынужденных переселенцев является приоритетным направлением - Шахмар Мовсумов
Ситуация с климатическими изменениями ухудшится, если не будет предпринято необходимых шагов - Эхуд Барак
Самое важное сегодня - найти способы построения долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией - Секута
Только на нынешней территории Физулинского международного аэропорта обезврежено более 1,2 тыс. мин - Джейхун Байрамов
В последние недели Иран озвучивает положительные месседжи, которые высоко оценивает Азербайджан - Джейхун Байрамов
Глобальный Бакинский форум важен для обсуждения актуальных вопросов в постковидный период - посол доброй воли ЮНЕСКО (Эксклюзив)
Глобальный Бакинский форум может помочь найти пути решения проблемы неравномерной вакцинации - Роберт Секута (Эксклюзив)
Мировое сообщество должно приложить больше усилий для мира и стабильности - президент Института внешних связей Китая
Став свидетелем развития Азербайджана за последние 15 лет, можно сделать вывод, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных территорий будут полностью реализованы - бывший премьер-министр Румынии
Надеюсь на скорейшее возвращение бывших беженцев на освобожденные территории Азербайджана - экс-генсек ОИС
В рамках VIII Глобального Бакинского форума проводится первая панель на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» (ФОТО)
Представители Албано-удинской христианской религиозной общины посетили село Чинарлы Ходжавендского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В странах, в которые поставляется азербайджанский газ, нет кризиса цен на газ, и никто не замерз от холода
Надеюсь, что поддержание мира будет пунктом номер один в повестке дня всех стран Южного Кавказа - экс-глава МИД Египта
В Агджабеди восстановлено более 500 объектов, пострадавших вследствие армянской агрессии - госкомитет Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: С первых дней начала пандемии Азербайджан очень активно работал как в стране, так и на международном уровне