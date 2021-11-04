Центробанк Азербайджана выпустит 20-манатные купюры с обновленным дизайном

Экономика 4 ноября 2021 18:04 (UTC+04:00)
Центробанк Азербайджана выпустит 20-манатные купюры с обновленным дизайном

БАКУ/Trend/ - В рамках существующей концепции Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обновил дизайн 20-манатной купюры, посвященной Карабаху, и планирует выпустить ее в следующем году, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

С сохранением таких основных элементов, как меч, шлем и щит, которые изображают силу, мощь и решимость азербайджанского народа, в банкноту добавлены дополнительные элементы дизайна. Слово "Карабах" и значок "Харыбюльбюль", который символизирует Победу и является жемчужиной флоры Карабаха, выставлены на передний план.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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