В госбюджете Азербайджана на 2022 г. на соцрасходы планируется выделить около 14 млрд манатов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В госбюджете Азербайджана на 2022 год на социальные расходы планируется выделить около 14 миллиардов манатов.

Об этом сказал во вторник депутат Вугар Байрамов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

По его словам, одним из важных моментов в бюджете на будущий год является увеличение доли социальных расходов в ВВП.

Он отметил, что в госбюджете на 2022 год этот показатель превысит 16 процентов ВВП.

"Это еще более высокий показатель по сравнению со странами - участницами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К примеру, в Нидерландах доля социальных расходов в ВВП составляет 16 процентов, в Ирландии – 13,4, Корее - 12,6, Чили – 12,2, Турции – 12, Мексике – 7,5 процента. Напомню, что для стран ОЭСР средний показатель составляет 20 процентов, и Азербайджан близок к среднему показателю", - сказал Байрамов.

По его словам, в будущем году расходы на душу населения в Азербайджане составят 1 757 долларов по нынешнему курсу.

"По этому показателю Азербайджан опередит большинство стран СНГ. В будущем году на восстановление освобожденных территорий планируется выделить 2,2 миллиарда манатов. Это значит, что в 2021-2022 годах на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура предусматривается направить 4,4 миллиарда манатов, или 2,588 миллиарда долларов по нынешнему курсу", - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)