В Азербайджане обнародован размер средств, израсходованных на разминирование освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на разминирование освобожденных территорий Азербайджана было израсходовано около 98 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что в 2021 году из госбюджета было выделено 105,8 миллиона манатов на работы по очистке освобожденных от оккупации территорий Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

По его словам, из этой суммы на данные цели израсходовано 97,6 миллиона манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)