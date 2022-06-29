Отношения Азербайджана и Грузии в период пандемии стали развиваться более активно - посол

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Грузией в период пандемии коронавируса стали развиваться более активно.

Об этом сказал в среду посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе на азербайджано-грузинском бизнес-форуме, передает Trend.

По его словам, в 2021 году в Баку прошло заседание экономической комиссии, и ожидается, что в 2022 году ее заседание состоится в Грузии.

«Хочу отметить, что наше сотрудничество налажено в политической, экономической и других областях. Мы очень рады, что показатель торгового оборота между нашими странами превысил миллиард долларов», - сказал Патарадзе.

Дипломат также отметил, что в Грузии созданы чрезвычайно благоприятные условия для ведения бизнеса.

«Мы рады, что в Грузии работает большое число азербайджанских предпринимателей, и этот показатель будет только расти», - сказал Патарадзе.