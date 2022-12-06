Бизнес-информационная система в сельскохозяйственной сфере Азербайджана усилит прозрачность - Виктор Гинер

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта по созданию бизнес-информационной системы в сельскохозяйственной сфере Азербайджана способствует росту ненефтяной промышленности.

Об этом сказал во вторник глава отдела сотрудничества ЕС Виктор Гинер в ходе мероприятия на тему «Поддержка создания бизнес-информационной системы в сельской местности», передает Trend.

По его словам, эта информационная система усилит прозрачность в сельскохозяйственной отрасли Азербайджана.

«Реализация совместных проектов ЕС и Азербайджана позволит увеличить инвестиции в сельское хозяйство», - добавил он.