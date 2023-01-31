В Азербайджане все госзакупки будут электронными

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане подготовлен и в начале текущего месяца представлен в Кабинет министров новый законопроект "О государственных закупках".

Как передает во вторник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, новый закон обеспечит эффективность и прозрачность госзакупок.

"После этого все закупки будут электронными, что также внесет большой вклад в развитие бизнеса за счет участия предпринимателей в тендерах и приведет к снижению суммы участия в закупках. В то же время в прошлом году etender.gov.az провел работы по улучшению функциональности портала и был обновлен пользовательский интерфейс платформы», - сказал он.

Аббасбейли отметил, что интеграция электронного портала с реестром электронных гарантий Центрального банка завершена.

"На следующем этапе предусмотрена интеграция налоговых справок с государственной налоговой службой, а затем с реестром субъектов предпринимательства Госкомстата Азербайджана", - добавил он.