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Названо число операций по регистрации прав собственности на недвижимость в Азербайджане

Экономика Материалы 9 февраля 2023 11:51 (UTC +04:00)
Названо число операций по регистрации прав собственности на недвижимость в Азербайджане

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Азербайджане было проведено 382 319 операций по регистрации прав собственности на недвижимое имущество.

Об этом сказал в среду начальник Департамента стратегического планирования Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Ильгар Габиев, передает в четверг Trend.

По его словам, 85 449 операций были первичными, 296 879 - повторные.

«Из общего числа операций 59,2 процента пришлись на долю земельных участков, 24,7 процента - жилых помещений, 12,9 процента - частных домов, два процента - нежилых помещений», - сказал он.

Габиев подчеркнул, что в рамках цифровой геоинформационной системы Карабаха завершены работы по интеграции систем 30 госструктур.

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