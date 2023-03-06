8% кешбек на XalqKart!

Халг Банк запускает новую кампанию для владельцев XalqKart. По условиям кампании, которая продлится с 6 марта по 10 апреля, 8% от суммы безналичных покупок во всех кафе, ресторанах, магазинах одежды, парфюмерии и, цветочных магазинах вернутся владельцам карт XalqKart Petrol в виде Oil бонусов, а владельцам карт XalqKart Cashback в виде кешбека. Максимальная сумма возврата составляет 300 AZN/300 Oil.

Напоминаем, что XalqKart Petrol предоставляет возможность зарабатывать топливо от ежедневных покупок. За безналичные платежи как внутри страны, так и за рубежом, кардхолдеры получают Oil бонусы, которые далее обменивают на топливо в крупнейшей сети заправок Azpetrol. Карта XalqKart Cashback предоставляет своим владельцам возможность зарабатывать выгодный кешбек от безналичных покупок. Обе карты XalqKart Petrol и XalqKart Cashback обладают выгодными условиями: начисление 8% годовых на остаток счета, бесплатная услугу Card to Card (ежемесячно до 5000 манат) на карты внутри страны, беспроцентное обналичивание и пополнение баланса карты.

XalqKart можно заказать в филиалах Банка или онлайн, перейдя по ссылке cardorder.xalqbank.az. Доставка по Баку бесплатная.