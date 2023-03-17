ХАЧМАЗ /Trend/ - Азербайджан и Россия договорились о синхронизации таможенных процедур.

Об этом сказал в пятницу на церемонии открытия таможенного пункта Ханоба на границе Азербайджана с РФ заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, передает Trend.

«Транспортный сектор играет большую роль в сотрудничестве между нашими странами. Азербайджан привержен Бакинской декларации, подписанной в сентябре прошлого года. В рамках нее страна реализует проекты направленные на увеличение пропускной способности пограничных пунктов. Также, ведется работа по строительству автомобильных дорог и мостов. Мы договорились о синхронизации таможенных процедур между Россией и Азербайджаном», - сказал он.

Мустафаев сообщил, что в течение месяца завершится строительство автомобильной четырехполосной дороги протяженностью 24 километра между пограничными пунктами Самур и Ханоба.

«Строится также автомобильная дорога от Баку до границы с РФ, работы ожидается завершить в течение двух месяцев. Ведется также и реконструкция железной дороги Баку - Ялама», - отметил он.

Между Азербайджаном и Россией активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, сказал Мустафаев, добавив, что товарооборот в 2022 году составил 3,7 млрд долларов (рост на 24 процента).