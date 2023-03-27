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Yelo Bank стал первым банком Азербайджана, ставшим членом Microfinance Centre

Экономика Материалы 27 марта 2023 17:16 (UTC +04:00)
Yelo Bank стал первым банком Азербайджана, ставшим членом Microfinance Centre

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БАКУ /Trend/ - В рамках международного сотрудничества Yelo Bank был выбран членом Микрофинансового Центра (MFC). Отметим, что Yelo является первым банком Азербайджана, ставшим членом MFC. Основная цель этого сотрудничества - использование международного опыта и применение современных стандартов для развития финансовых услуг.

MFC — это международная социально-финансовая сеть, которая стимулирует справедливое, инклюзивное, равноправное и ответственное обслуживание. MFC объединяет более 100 организаций из 36 стран Европы и Центральной Азии. В настоящее время MFC предоставляет микрофинансовые услуги более чем 2 миллионам залоговых клиентов.

Финансирование реального сектора всегда является одним из приоритетных направлений для Yelo Bank. В рамках такого международного сотрудничества Банк планирует использовать опыт зарубежных партнеров в своей будущей деятельности.

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