Все маршруты AZAL в 2022 году были прибыльными - Руслан Алиханов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Все маршруты AZAL в 2022 году были прибыльными.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов в ходе мероприятия, посвященного подписанию контракта на закупку самолетов между ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Airbus.

По его словам, приобретение новых самолетов позволит значительно расширить географию полетов AZAL.

«В 2022 году пассажироперевозки выросли втрое и достигли 2,2 миллиона человек. Новая стратегия AZAL, которая охватывает период до 2030 года, уже утверждена. Учитывая выгодное расположение Международного аэропорта Гейдар Алиев, в прошлом году AZAL совершал международные рейсы практически во все страны ЕС. Для обеспечения дальнейшей устойчивости этих работ проводится деятельность в связи с новыми направлениями», - сказал он.

Алиханов отметил, что основной задачей новой стратегии AZAL является оптимизация его парка.

«В 2022 году мы приобрели три новых воздушных судна, сегодня подписали контракт на покупку еще 12 воздушных лайнеров и эти работы будут продолжаться в будущем», - добавил он.