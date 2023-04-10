Казахстанский железнодорожный оператор о расширении сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Общий объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Азербайджаном в 2022 году превысил 3 миллиона тонн, что в четыре раза больше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Казахстан темир жолы" (КТЖ) - национальный железнодорожный оператор Казахстана.

Как сообщил национальный перевозчик, объем экспорта в Азербайджан и через Азербайджан увеличился в семь раз и достиг 2,7 миллион тонн. В КТЖ также отметили рост объемов перевозок зерна и продукции горнодобывающей промышленности.

Кроме того, объем грузов, перевозимых между странами, увеличился на 40 процентов в течение 1 квартала 2023 года.

КТЖ и Азербайджанские железные дороги создали совместный диспетчерский центр для оптимизации потока информации с целью развития сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

В компании отметили, что развитие ТМТМ остается одним из его приоритетов в контексте отношений с Азербайджаном.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, является ключевой транспортной артерией, связывающей Восток и Запад. Маршрут приобрел известность из-за геополитической напряженности в Восточной Европе, из-за которой предприятия не могли использовать существующие маршруты через Россию. Поскольку Иран находится под жесткими санкциями, Средний коридор стал единственно возможным вариантом обеспечения беспрепятственной транспортировки товаров между Европой и Азией.