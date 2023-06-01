Azer Turk Bank представляет карту для детей atb Junior

Государственный Azer Turk Bank по случаю Международного дня защиты детей предлагает своим клиентам новую дебетовую карту для детей atb Junior.

Новый продукт банка предназначен для детей в возрасте от 6 до 16 лет.

При оплате посредством нового карточного продукта в местах, представляющих интерес для подростков, предоставляется повышенный кэшбэк. Также к преимуществам относятся пополнение баланса карты на сайте atb.az, в мобильном приложении atb360, в терминалах Банка или в филиалах с 0% комиссией. При пополнении карты в терминалах E-manat и MilliÖn до 200 манат комиссия не взимается. За обналичивание средств в любом банкомате на сумму до 200 манат в месяц – комиссия 0%.

Владелец карты atb Junior может загрузить на свой мобильный телефон приложение atb360 и подключиться к системам бесконтактных платежей Google Pay и Apple Pay.

Для этих карт, со стороны Банка ограничен доступ к букмекерским играм, лотереям и другим подобным платформам. Кроме того, поскольку карта привязана к банковскому счету родителя, родителю отправляется код безопасности для подтверждения онлайн-транзакций, что позволит ему контролировать расходы своего ребенка.

Отметим, что на остаточный баланс карты atb Junior начисляется 6% годового дохода.

Карту atb Junior, со сроком обслуживания 5 лет, родители могут бесплатно заказать онлайн на сайте банка.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.