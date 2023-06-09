АБР подготовит "дорожную карту" в рамках Стратегии партнерства с Азербайджаном на 2024-2028 гг.

БАКУ /Trend/ - Офис государственно-частного партнерства Азиатского банка развития (АБР) подготовит "дорожную карту" государственно-частного партнерства в рамках Стратегии партнерства на 2024-2028 годы.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана, это обсуждалось на встрече с делегацией АБР в данном ведомстве.

Кроме того, обсуждались вопросы эффективного планирования и осуществления госзакупок, планы госзакупок через единый интернет-портал, возможности участия в тендере. Были рассмотрены вопросы сотрудничества с АБР в областях увеличения человеческих ресурсов и институционального потенциала в сфере инфраструктуры качества.