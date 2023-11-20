В Азербайджане ведутся работы над запуском новых инструментов для развития сотрудничества между субъектами таможенного бизнеса - Шахин Багиров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся соответствующие работы над запуском новых инструментов для развития сотрудничества между субъектами таможенного бизнеса.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в ходе Таможенного бизнес-форума 2023 (GBF23), проходящего в Баку.

По его словам, создание цифровой таможенной системы является одной из стратегических целей Государственного таможенного комитета Азербайджана.

"В настоящее время главным вопросом, стоящим перед нами, является преобразование таможенной службы в гибкую, профессиональную и современную государственную службу в соответствии с поручением главы государства. В качестве стратегических мероприятий определены повышение прозрачности деятельности таможенных органов и повышение удовлетворенности граждан субъектами предпринимательства, создание цифровой таможенной системы, а также обеспечение стабильности таможенных платежей, внедрение более сильных современных мер. В частности, хочу отметить, что мы уже запустили несколько инструментов, которые играют важную роль во внешней торговле и управлении бизнесом. Важные инструменты, такие как развитие отношений между субъектами таможенного бизнеса на основе единого электронного уведомления, уже используются. Одновременно ведутся соответствующие работы над новыми инструментами", - отметил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!