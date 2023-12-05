Началась регистрация на мероприятие «Data Panel», проводимое Kapital Bank

БАКУ/Trend/ - Как мы ранее сообщали, Kapital Bank и компания SUP.VC совместно проводят мероприятия, посвященные одной из наиболее актуальных тем сегодняшнего дня — базам данных. Началась регистрация на очередное мероприятие проекта в формате «Data panel», которое продлится до конца года. В мероприятии, которое состоится 7 декабря, примут участие местная и международная экспертная группа из 8 человек. В рамках мероприятия участники в формате дискуссионной панели смогут обратиться к спикерам с вопросами, получить от них ценные советы.

На мероприятии, состоящем из двух панелей, будут обсуждаться различные темы, связанные с устойчивыми базами данных: «Создание масштабируемой информационной инфраструктуры» и «Машинное обучение и анализ данных: возможности и вызовы».

В качестве международного эксперта на мероприятии примет участие эксперт по аналитике данных Kapital Bank Бугра Шен, обладающий более чем 8-летним опытом реализации проектов на основе данных, соответствующих стратегическим целям в банковской сфере. Он является автором широкого спектра проектов, которые включают разработку моделей естественного языка, изображений и обработки звука, а также моделей «Churn», «Propensity» и прогнозирования доходов.

Также в число спикеров входит функциональный руководитель аналитического экспертного центра Kapital Bank Наиль Наджафов. Он получил степень бакалавра и магистра делового администрирования. Большую часть карьеры Наиль Наджафов возглавлял отдел расчетов в ООО «Азерикард», а также отдел бюджета и планирования в ЗАО «AzerGold».

Еще один спикер мероприятия Садиг Маммадов обладает более чем 8-летним опытом работы в сфере данных. Он работал инженером и лидером команды в ведущих телекоммуникационных компаниях Bakcell и Azercell, затем продолжил свою деятельность в PASHA Holding. В настоящее время является функциональным руководителем экспертного центра информационных технологий Kapital Bank.

Спикер Ринат Максутов в течение 10 лет работал технологическим консультантом в таких компаниях, как Accenture и BCG. В настоящее время он работает в PASHA Holding руководителем отдела информационных технологий.

В панельной дискуссии также примут участие руководитель по информационным программам и продуктам ООО «Azerconnect» Вусал Маммадов, профессор факультета информационных технологий и инженерии Университета ADA Самир Рустамов, начальник отдела управления и качества данных ООО «Azerconnect» Айдын Исмаилов.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по следующей ссылке: https://bit.ly/3N7b3pG . Проект, количество регистраций в котором ограничено, наряду с получением нового и интересного опыта в области размещения и управления большими данными, также дает участникам возможность общаться и обмениваться опытом как c профессионалами, занимающимися базами данных, так и с лицами, интересующимися этой сферой.

Мероприятие состоится 7 декабря в 19:00 в отеле «The Landmark Hotel Baku-Rotunda Hall», расположенном по адресу ул. Низами, 90А.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту Birbank Birbank: https://kbl.az/prcrc.