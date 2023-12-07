Azer Turk Bank продлил кампанию «atb friday»

БАКУ/Trend/ - Государственный Azer Turk Bank, приняв во внимание пожелания клиентов, продлил срок кредитной кампании «atb friday». В рамках кампании физическим лицам предлагаются потребительские кредиты с годовой процентной ставкой от 11,5%.

Годовая процентная ставка по кредитам, выданным на срок до 24, 36 и 48 месяцев, определена на уровне 13,5%, 14% и 15% соответственно.

Комиссия по кредитам, оформленным на срок до 24 месяцев, составляет 0%.

Каждый, в зависимости от своего среднемесячного дохода, может получить беззалоговый кредит на сумму до 30 тысяч манат.

Кампания продлится до 10 января 2024 года, включительно.

Кредит можно заказать онлайн на сайте Azer Turk Bank.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.