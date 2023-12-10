Сербия может утроить поставки газа из Азербайджана с 2037 года - министр

НИШ /Trend/ - Сербия может утроить поставки газа из Азербайджана с 2037 года.

Об этом заявила министр горнорудной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович, отвечая на вопрос Trend в кулуарах церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

"В настоящее время мы хотим эксплуатировать этот трубопровод на полную мощность. В будущем, если возникнет необходимость, мы можем расширить его до 3,2 миллиарда кубометров. Это почти полностью удовлетворило бы потребности Сербии в газе. Азербайджан в настоящее время является нашим основным источником для этого трубопровода, и мы подписали контракт на поставку 400 миллионов кубометров газа до 2036 года. Начиная с 2037 года, эти поставки могут почти утроиться", - сказала она.

По словам министра, запуск газового интерконнектора Сербия-Болгария важен для продолжения хороших отношений между Азербайджаном и Сербией.

"Мы сможем поставлять гораздо больше газа в наши дома и на заводы. Благодаря дополнительным поставкам из Азербайджана мы сможем улучшить газоснабжение в этой части нашей страны. Это еще больше углубит наши двусторонние стратегические отношения в энергетическом секторе. Благодаря прекрасным отношениям между нашими президентами Сербия укрепит свои позиции на карте как ключевая страна-транзитер газа", - добавила Дубравка Джедович Ханданович.