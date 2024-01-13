Уже начата работа над прокладкой новых транспортных линий в Баку - Ильгар Исбатов (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Уже начата работа над прокладкой новых транспортных линий в Баку.

Об этом в интервью Trend сказал заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов.

"В 2020 году уже были разработаны основные положения генплана Баку (Генеральный план Баку охватывает 2020-2040 годы). Однако произошли некоторые события, которые замедлили процесс. Среди них я бы особо выделил пандемию, из-за чего произошли задержки в работе специалистов, которых мы привлекли к процессу разработки проекта, а также задержки, возникшие в процессе согласования. Все это факторы, в конечном итоге, повлияли на принятие проекта. Тем не менее, мы, как комитет, выполняли необходимую работу над планом, были разработаны основные положения проекта. Поэтому нельзя сказать, что за прошедшее время город Баку развивался без плана.

Мы знали, где будут расположены жилые районы, рекреационные территории, как будут построены улицы, дорожные сети, туристические районы и т. д. Поскольку по генеральному плану определялись основные направления развития города, мы принимали решения, руководствуясь ими и в повседневной деятельности", - отметил он.

И.Исбатов упомянул, что разработка Генерального плана состоит не только из деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, но и многих других государственных органов. Он подчеркнул, что в данном документе учитываются мероприятия, осуществляемые соответствующими государственными органами.

"Учитывая все эти факторы, я не считаю прошедший период потерянным периодом времени.

Первый этап генплана будет охватывать период с 2020 по 2027 годы. Обычно такие этапы охватывают 4-5 лет, но мы предусмотрели 7 лет, что напрямую связано с техническими вопросами, процессом согласования. Этап согласования - довольно сложная процедура, поскольку соответствующие государственные органы должны принять условия генплана и выразить свое согласие", - пояснил зампред.

На вопрос относительно того, не помешало ли разработке документа то обстоятельство, что Баку последние 18 лет развивался без генплана (последний Генеральный план Баку охватывал период до 2005 года), И.Исбатов ответил, что еще до Генерального плана Баку были подготовлены определенные документы территориального планирования.

"При подготовке этих документов был собран определенный объем информации. Одним из основных вопросов при разработке генплана является анализ сложившейся ситуации. Работы при планировании проводились на основе мирового опыта, с учетом технологических инноваций. Что касается трудностей, то чаще всего они возникают при сборе и систематизациии информации, связанной с имуществом. При разработке плана мы смогли наладить тесное сотрудничество со всеми соответствующими структурами. Отмечу, что согласование, координация частей документа с соответствующими органами с учетом интересов всех сторон - довольно сложный процесс. Я думаю, что мы смогли с этим справиться", - сказал он.

Отвечая на вопрос касательно шагов, которые будут предприняты в 2024 году для реализации генерального плана, зампред упомянул об определенных целях до 2027 года.

"Эти цели также закладывают основу для выполнения работ, намеченных на следующем этапе. На начальном этапе один из основных вопросов связан с транспортной инфраструктурой. Прокладка транспортных линий по нескольким важным направлениям является приоритетной. Работа в этом направлении уже начата.

Есть программа по обновлению железнодорожной сети, в соответствии с которой ведутся работы. Помимо этого, также ведутся непрерывные работы, связанные с коммуникационными линиями. Это процессы, которые необходимо выполнить в первую очередь, чтобы потом приступить к следующему этапу.

Кроме того, реализуются крупные проекты по возобновляемым источникам энергии", - рассказал он.

Что касается вопроса превращения Баку в многоцентровый и устойчивый город (это указано в генплане в качестве основной цели), и чему именно будут служить центры, И.Исбатов отметил, что начиная с 20-х годов прошлого века по мере ускорения процессов урбанизации в данном направлении возникли различные теории, над которыми также идет процесс постоянного совершенствования.

"В 50-е годы прошлого века активно стали обсуждаться "города-спутники". В Азербайджане город Сумгайыт задумывался как город-спутник Баку. В то время также планировали создать города-спутники вокруг Баку. Хотя для того времени эти решения были новаторскими, у них были и недостатки, со временем стало ясно, что эти подходы не отвечают всем требованиям.

А начиная с 70-х годов выдвигались тезисы о планировании городов как многоцентровых. Эта теория также постоянно обновлялась. С начала XXI века начали появляться новые тенденции в подходах многоцентрового развития. При разработке генплана Баку также был справедливо использован многоцентровый подход, который позволяет одновременно уменьшить центробежные тенденции и регулировать процессы. С другой стороны, иерархия центров, применяемая в многоцентровом подходе, предполагает различные категории центров", - сообщил зампред.

По его словам, центр города Баку в генплане обозначен как Центральный район планирования (международный термин "CBD" (Central Business District)).

"В то же время наряду с основным центром предлагаются региональные центры (Алят, Сумгайыт, Мардакян). Мы считаем, что процесс урбанизации на этих территориях идет растущим темпом. В Аляте создана свободная экономическая зона, где в продолжение этого процесса реально создать региональный центр. Мардакян исторически служил центром для определенных групп поселенцев, а Сумгайыт уже функционирует как региональный центр. Давая Сумгайыту определенные дополнительные функции и развивая его, предполагается дальнейшее усиление его позиций.

Помимо региональных центров предполагается создание подцентров. Как видно, подцентры будут играть промежуточную функцию. Рассматривается создание подцентров на въездах в сторону центра Баку – в Сабунчи, Бинагади, Лёкбатане, Хырдалане, Зых-Говсаны. Каждый из этих центров также будет иметь свои функции. Эти функции имеют широкий охват, так что значительная часть имеющихся в центре Баку функций будет и в этих подцентрах. Предполагается, что в этих центрах будут созданы все условия для удовлетворения определенных социальных, сервисных, досуговых, развлекательных потребностей населения, а также будут отражены вопросы, связанные с занятостью. Эти подходы позволят обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие", - добавил он.

Говоря о цели создания в Баку "Главного городского центра", а также районах, которые он будет в себя включать, И.Исбатов подчеркнул, что в данном вопросе основное внимание уделяется доступности услуг, ожидаемых населением.

"Например, вопрос о том, сколько услуг можно предоставить в радиусе 15 минут пешеходной доступности, является ключевым фактором. Под услугами мы подразумеваем здравоохранение, образование, развлечения, культуру - то есть, все направления. Преимущество центра также заключается в том, что это будет пространство, где люди получат больше услуг.

В генплане определены границы "Главного городского центра". За северную границу центра взята улица Бакиханова, западную - проспект Нариманова, южную - проспект Нефтяников, восточную - улица Ю.Сафарова. Эта территория обозначена как Центральный район планирования.

Как я уже упоминал, большинство потребностей населения сосредоточено на этой территории. Сама же она имеет трехступенчатое деление. Первая часть - Ичери-шехер и его охраняемая зона. Это территория исторического заповедника, где нельзя вносить никаких изменений. Вторая часть - так называемая особая охранная зона, которая охватывает 425 га. В этой части также много исторических архитектурных памятников. Третья - центральный район планирования площадью более 1000 га", - пояснил он.

И.Исбатов также коснулся вопроса совершенствования транспортной системы столицы, в том числе прокладки трамвайных линий.

"При разработке генплана транспортный вопрос является приоритетной темой, планировочная структура города базируется именно на улично-дорожной сети. И, конечно, мы уделили наибольшее внимание этой сфере.

Первым направлением в подходах стали вопросы реконструкции автомобильных дорог. Одной из основных задач было улучшение улично-дорожной сети для устранения пробок на въездах в Баку и внутри города. Подход заключался в том, что улично-дорожная сеть Баку является сформированной системой и принципиально не может быть изменена. Здесь можно снизить нагрузку только на загруженные дороги, проложив альтернативные линии. Были разработаны системные меры по планированию альтернативных дорог параллельным дорогам, на которых наблюдается интенсивность движения. При активном участии соответствующих структур в этом процессе были разработаны и представлены в правительство предложения.

Второй вопрос касается линий метро. В настоящее время в Баку существует 27 станций метро, и к 2040 году планируется увеличить их количество до 46. Если мы сможем справиться с этим, значительная часть транспортных проблем города также будет решена", - сказал он.

Он подчеркнул, что вопрос строительства метро в Хырдалане, неверно истолкованный в ряде местных СМИ, не отражает действительности.

"Еще одно активное направление связано с железнодорожной сетью, ведутся работы по ее реконструкции. Вопрос о восстановлении и реконструкции железнодорожных линий в направлении Зиря и Маштаги нашел отражение в генплане.

Что касается трамваев, мы думаем, что новые рельсы не будут проложены. Сейчас в мире все больше и больше предпочитают безрельсовые трамвайные линии. Существуют различные его формы, их можно использовать и в столице.

Мы видим, что даже после того, как будет установлена схема общественного транспорта, метро, железнодорожных линий, проблемы с транспортом все еще будут присутствовать на определенных территориях, в густонаселенных районах. Мы предлагаем построить трамвайные линии в качестве дополнительного вида общественного транспорта на этих территориях. Эти линии будут охватывать зоны с активным пешеходным движением населения, наличием большого количества торговых центров и жилых районов. Мы считаем, что строительство трамвайных линий может стать важным шагом в решении транспортной проблемы в рассматриваемых местах", - пояснил зампред.

И.Исбатов также раскрыл понятие отмеченных в генплане столицы "гибридных зеленых коридоров".

"В конкретных районах, возможно, будет проведена работа по озеленению. В частности, на Абшеронском полуострове в направлении аэропорта закладываются большие зеленые полосы. Сегодня в Баку на душу населения приходится 4 кв. м зеленых насаждений. Генеральным планом предполагается повышение этого показателя вдвое - до 8 кв. м. Обычно в крупных городах на одного человека приходится 8-10 кв. м зеленых насаждений. Расположение этих зеленых насаждений также отражено в генплане: на Абшеронском полуострове, вокруг озера Ходжасан, а также на территориях, где Приморский национальный парк расширяется в направлении Зыха.

Что касается "гибридных зеленых коридоров", то они будут многофункциональными. Здесь подразумевается не только озеленение, но и организация пешеходного движения, велосипедных дорожек.

В качестве одного из "гибридных зеленых коридоров" генпланом предусмотрен участок, начинающийся от Приморского национального парка (от "Порт Баку") и простирающегося до территории Университета АДА. В этом коридоре предусмотрено большое количество функций для организации отдыха и развлечения жителей столицы. Также по этому коридору планируется провести трамвайную линию. Создание "гибридных зеленых коридоров" планируется и по другим направлениям, в частности - вдоль автомагистралей", - сообщил он.

В заключение И.Исбатов коснулся вопроса относительно влияния реализации проекта на плотность в некоторых частях столицы.

"Существуют конкретные решения, планы в направлении регулирования плотности. Генеральным планом предусмотрено, на каких территориях Баку будут построены здания и в каком объеме.

Территории поделены на четыре категории в зависимости от плотности застройки (высокая, средняя, малая и низкая плотность).

Территории с высокой плотностью застройки - это зоны с наличием девятиэтажных (и выше) зданий, территории со средней плотностью застройки - пяти-восьмиэтажных зданий, с малой плотностью застройки - трех-четырехэтажных, с низкой плотностью застройки - это территории, где преобладают частные жилые дома.

В будущем, если потребуются какие-либо строительные работы в рамках предпринимательской деятельности или со стороны государственных органов, эти плотности будут учитываться. Зоны плотности имеют конкретные пределы, в них нельзя строить больше положенного", - отметил он.

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