Розничная выручка ЗАО «AzerGold» в первом квартале выросла на 8%

БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» успешно продолжает деятельность на розничном рынке драгоценных металлов.

В первом квартале 2024 года в официальном Центре продаж и обмена ЗАО от продажи золотых и серебряных монет, а также золотых слитков было получено 3 млн. 56 тыс. 254 маната, что привело к увеличению выручки от розничных продаж на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В первом квартале текущего года Акционерное Общество осуществило розничную продажу 713 унций золота, 8 унций серебра.

Отметим, что в 2019 году ЗАО «AzerGold» представило на розничную продажу монеты и слитки, впервые произведенные в 2018 году из местного золотосеребряного сырья. На 1 апреля 2024 года от розничной продажи золотых монет и слитков общим весом 9,787 унций и серебряных монет общим весом 533 унции получено 36 млн. 286 тыс. 200 манатов.