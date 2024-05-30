Yelo Bank представляет новую карту Visa Infinite!

БАКУ /Trend/ - Учитывая самые высокие требований наших клиентов, Yelo Bank выпустил на рынок карту Yelo Visa Infinite. Эта карта предоставляет обширные преимущества как внутри страны, так и за рубежом:
- Скидки, предоставляемые Visa;
- Бесплатный доступ в бизнес-залы по программе Lounge Key;
- Бесплатный трансфер в международных аэропортах, включая Гейдар Алиев в Баку и Стамбульские аэропорты Сабиха Гёкчен и Новый Стамбул;
- CIP-сервис в аэропорту;
- Скидка 35% на аренду автомобилей в Avis;
- Международная услуга Fast Track;
- Специальные предложения от сети «Sağlam ailə»;
- Круглосуточный консьерж-сервис Visa;
- Бесплатная помощь в получении виз, включая Шенген, Великобританию и США.
Кроме того, собственные предложения Yelo Bank делают карту Visa Infinite ещё более привлекательной:
- 6% годовых на остаток по карте (AZN);
- Высокий процент кэшбэка по выбору из шести категорий без требований к минимальному обороту;
- Кэшбэк до 30% у сотен партнеров;
- Возможность контролировать расходы и доходы 24/7 через приложение Yelo;
- Бесплатные переводы и снятие наличных в банкоматах Yelo Bank и Azerpocht;
- Увеличение баланса карты без комиссии;
- Бесконтактная оплата через Apple Pay и Google Pay;
- Возможность бесплатно получить карту при первоначальном
взносе.
Преимущества карты безграничны. Почувствуйте разницу, заказывайте Yelo Visa Infinite уже сегодня и получите её с бесплатной доставкой на ваш адрес. Для более подробной информации и заказа карты обратитесь в любое отделение Yelo Bank или позвоните в колл-центр по номеру 981.
Для онлайн-заказа: https://bit.ly/4bGGl0j
У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах? Тогда
позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!