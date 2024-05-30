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Yelo Bank представляет новую карту Visa Infinite!

Экономика Материалы 30 мая 2024 16:32 (UTC +04:00)
Yelo Bank представляет новую карту Visa Infinite!
Фото: Yelo Bank

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БАКУ /Trend/ - Учитывая самые высокие требований наших клиентов, Yelo Bank выпустил на рынок карту Yelo Visa Infinite. Эта карта предоставляет обширные преимущества как внутри страны, так и за рубежом:

  • Скидки, предоставляемые Visa;
  • Бесплатный доступ в бизнес-залы по программе Lounge Key;
  • Бесплатный трансфер в международных аэропортах, включая Гейдар Алиев в Баку и Стамбульские аэропорты Сабиха Гёкчен и Новый Стамбул;
  • CIP-сервис в аэропорту;
  • Скидка 35% на аренду автомобилей в Avis;
  • Международная услуга Fast Track;
  • Специальные предложения от сети «Sağlam ailə»;
  • Круглосуточный консьерж-сервис Visa;
  • Бесплатная помощь в получении виз, включая Шенген, Великобританию и США.

Кроме того, собственные предложения Yelo Bank делают карту Visa Infinite ещё более привлекательной:

  • 6% годовых на остаток по карте (AZN);
  • Высокий процент кэшбэка по выбору из шести категорий без требований к минимальному обороту;
  • Кэшбэк до 30% у сотен партнеров;
  • Возможность контролировать расходы и доходы 24/7 через приложение Yelo;
  • Бесплатные переводы и снятие наличных в банкоматах Yelo Bank и Azerpocht;
  • Увеличение баланса карты без комиссии;
  • Бесконтактная оплата через Apple Pay и Google Pay;
  • Возможность бесплатно получить карту при первоначальном взносе.

Преимущества карты безграничны. Почувствуйте разницу, заказывайте Yelo Visa Infinite уже сегодня и получите её с бесплатной доставкой на ваш адрес. Для более подробной информации и заказа карты обратитесь в любое отделение Yelo Bank или позвоните в колл-центр по номеру 981.

Для онлайн-заказа: https://bit.ly/4bGGl0j

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