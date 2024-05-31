ЕС возлагает большие надежды на программу AZTAF в Азербайджане - Виктор Божков

БАКУ /Trend/ - Европейский союз серьезно относится к Программе оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF) и возлагает на него большие надежды, чтобы поддержать Азербайджан в достижении его целей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель отдела сотрудничества представительства Европейского союза в Азербайджане Виктор Божков в ходе второго ежегодного отчетного собрания по AZTAF, финансируемой Европейским союзом и управляемой Всемирным банком (ВБ).

"Европейский союз серьезно относится к программе AZTAF и возлагает на него большие надежды, чтобы поддержать Азербайджан в достижении его целей. Программа AZTAF охватывает ключевые области, которые тесно связаны с Целями устойчивого развития (ЦУР). Это глобальная задача и достижение, к которому мы должны стремиться. В рамках многолетней программы ЕС через программу AZTAF мы работаем над такими важными направлениями, как укрепление женского капитала, улучшение системы оценки инвалидности, развитие цифровой связи и реализация программы "умные села". Европейский союз, и в частности делегация ЕС в Баку, рады поддерживать эти инициативы в партнерстве со Всемирным банком, а также рядом агентств ООН, которые реализуют наши проекты. Наша приверженность укреплению устойчивости, инклюзивности и жизнестойкости в Азербайджане остается неизменной", - отметил он.

Божков подчеркнул, что прогресс, достигнутый на сегодняшний день, показывает, что сотрудничество, несмотря на взлеты и падения, продолжает идти к общей цели.

"Анализируя достижения прошедшего года, важно смотреть в будущее. Европейский союз и делегация ЕС в Азербайджане всегда готовы к сотрудничеству и взаимодействию", - добавил он.

Отметим, что программа AZTAF была запущена с целью поддержки правительства Азербайджана в достижении целей развития "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития".

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