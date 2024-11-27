Esyasoft о деталях соглашения с SOCAR (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Бипин Чандра (Bipin Chandra), основатель и генеральный директор Esyasoft Holding, рассказал Trend о деталях соглашения о сотрудничестве, подписанного с SOCAR.

В рамках COP29 SOCAR и компания из ОАЭ Esyasoft Holding подписали соглашение по управлению поставками, развертыванием и обслуживанием интеллектуальной системы управления газовой сетью.

"В ОАЭ мы проводим цифровую трансформацию газовой сети, чтобы сократить потери, повысить эффективность и устойчивость. Это то, что мы пытаемся сделать с помощью технологических инноваций цифровой трансформации, а также искусственного интеллекта. Мы подписали соглашение с SOCAR и Azeriqaz, чтобы привнести изменения. Чтобы все домохозяйства в Азербайджане могли воспользоваться эффективностью, которую мы обеспечиваем каждому из потребителей", — сказал Б.Чандра.

По его словам, основные пункты соглашения — это поставка оборудования, программного обеспечения, центра обработки данных, командного центра.

Б.Чандра отметил, что реализация соглашения начнется в начале следующего года. Это 10-летний контракт.