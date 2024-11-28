Энергосектор играет важную роль в сотрудничестве между Азербайджаном и Румынией - замминистра

БАКУ /Trend/ - Энергетический сектор играет важную роль в экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Румынией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на приеме в честь Национального дня Румынии и 106-й годовщины Великого союза Румынии.

"Экономическое сотрудничество между нашими странами находится на высоком уровне. Энергетический сектор играет важную роль в нашем экономическом сотрудничестве", - сказал он

По словам Шарифова, отношения между Азербайджаном и Румынией развиваются динамично в самых разных сферах. За последние годы состоялось множество визитов на высоком уровне, включая визиты спикеров парламентов, руководителей правительств, что подтверждает стратегический характер двустороннего партнерства.

Он подчеркнул, что политические консультации, прошедшие в июле в Бухаресте, а также сессия комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии, состоявшаяся в апреле в Баку, сыграли важную роль в обсуждении ключевых сфер сотрудничества.