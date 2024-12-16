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В Азербайджане реализуются различные программы для упрощение доступа предпринимателей к бизнесу

Экономика Материалы 16 декабря 2024 14:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане реализуются различные программы для упрощение доступа предпринимателей к бизнесу

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане реализуются различные программы, законодательные инициативы и административные механизмы, направленные на упрощение и облегчение доступа предпринимателей к бизнесу.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии вручения премии "Dayaq" ряду представителей бизнеса.

"Развитие любой страны проходит через развитие предпринимательства. Сегодня мы реализуем различные программы, законодательные инициативы и административные механизмы, направленные на упрощение и облегчение доступа предпринимателей к бизнесу. Это позволило сформировать в Азербайджане крепкий фундамент для нового и масштабного предпринимательского класса. Я уверен, что наша совместная работа в будущем будет способствовать дальнейшей реализации различных проектов и поддержке предпринимательства в различных направлениях, что внесёт большой вклад в развитие страны", - сказал он.

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